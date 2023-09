SADA MOGU I OTKAZ DA DAM! Hrvat "PRIPRETIO" Đokoviću posle titule: Kompletirao sam CEO KRUG!

Novak Đoković pokorio je Ameriku.

Srpski teniser stigao je do nove titule na US Openu pošto je u finalnom meču sa 3:0 u setovima savladao Rusa Danila Medvedeva.

Po završetku meča, na konferenciji za medije, dušu je otvorio i Novakov trener Goran Ivanišević.

- Volim ovakve konferencije za medije – jer to znači da je Novak osvojio grend slem - otvorio je svoje tradicionalno druženje sa medijima Novakov trener Goran Ivanišević.

- Šteta, velika šteta za Vimbldon, gde je nekoliko poena odlučilo o tome da ne osvoji sva četiri slema ove godine. Ipak, da ne budemo razmaženi – Novak je ostvario nešto neverovatno sa osvajanjem 24. grend slema – ali je i dalje gladan, obara rekorde, igra neverovatan tenis. Lepo je gledati sve ovo sa mog mesta na tribinama – zaista lep pogled - šali se uvek duhoviti Splićanin.

Kako je izgledao vaš rad na terenu posle Vimbldona? Da li je to odmah bilo potisnuto u prošlost, da li je izgledao odlučno ili je bio šaljiv?

- Novak je uvek šaljiv na terenu, Vimbldon ne može da utiče na to (smeh). Od kada smo stigli u Sinsinati – Vimbldon nije spomenut niti jednom. Porazi ostaju u prošosti, a tog dana je Karlos bio bolji – i tu se više ništa ne može promeniti. Sinsijati je osvojen, porazi su za nas, išlo se dalje – i zbog toga je on toliko dobar. Bio je srećan što je mogao da igra ovde poslednjih četiri i po nedelje, i zaista je bilo zabavno - iskren je Goran.

Odakle Novaku takav borbeni duh? Da li on radi na tome?

- Na tome se ne može raditi, po meni. Rođeni ste takvi, a on je genije – i skoro jedinstven u svetu sporta. Ovo je po meni jedno od najvećih ostvarenja u istoriji sporta – ne samo u tenisu. On je po prirodi pobednik, veliki motivator – i imao je sreće da su ga ka daljem napretku gurali Rafa i Rodžer. Ako mu kažete da je nešto nemoguće – to će ga samo još više podstaći da radi i dokaže vam suprotno. Uvek će tražiti načine da pobedi, da vam pokaže da niste bili u pravu – čak i kada je povređen, iznuren… Ne bih nužno vezao to sa činjenicom da smo svi sa Balkana – jer to ne važi za sve. On je ipak jedinstven, i zato je najbolji – i pitanje je kada će se ponovo roditi neko poput njega u sportu! - ističe Ivanišević.

Da li je pobednički mentalitet bio “na delu” kada je bilo najteže – igrački, fizički – u drugom setu?

- Tako je, ali je imao i malo sreće – jer mu je Danil “darovao” prvi set. Onaj brejk u drugom gemu je bio čist poklon. Ipak, sa Danilom uvek morate da budete oprezni – jer se njemu mogu desiti takvi gemovi, ali je bez obzira na to bilo puno dugačkih razmena i teško osvojenih poena. A onda se desio drugi set – i Novak ga je zaista čudesno osvojio. Mislio sam da ne izgleda dobro, imao je nekoliko srećno zasluženih poena, fantastičnih voleja na mreži – a onda je odlično pročitao Medvedeva na mreži na set poenu za njega. U taj-brejku je već povratio energiju, i ponovo je taj-brejk bio odlučujući. Da je osvojio taj-brejk na Vimbldonu – bilo bi 3:0. Da je izgubio taj-brejk danas, dalji meč bi bio potpuno drugačiji – sa možda drugačijim ishodom. Ali kada je uspeo da ga osvoji – bilo je samo pitanje vremena kada će doći do konačne pobede. I da je bio brejkovan – znali smo da će uzvratiti brejk - objašnjava on.

Mislite li da će Novak – u slučaju da osvoji 25. grend slem u Australiji ili bilo gde drugde – reći da je bilo dosta, i okončati priču?

- Pitajte ga to pitanje kada dođe pred vas, za koji minut (smeh). Ne, ne verujem u to – i mislim da će se pripremati da igra na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028 - briljira Novakov strateg.

Da li ste fascinirani time – kao nekadašnji teniski as – kako Novak uspeva da pobeđuje i osvaja turnir za turnirom u tim godinama?

- Možda bih I bio iznenađen – kad ne bih bio toliko blizu njemu. Uopšte nisam iznenađen, jer on uživa u izazovima. Ne bi me čudilo da posle osvojenih 25 slemova kaže da bi bio red ići na 26. Uvek postoji neki novi izazov kod njega, nešto više za ostvariti. Pazi na svoje telo, svaki detalj mora da bude skoro savršen, pripremljen. Nikada nije zadovoljan postignutim na terenu; ne znam da li je to dobro – osim da nije dobro po nas iz stručnog štaba (smeh). Neverovatno je posvećen, i zbog toga nastoji da sve bude savršeno na terenu – iz čega slede ovakvi rezultati - napominje Goran.

Medvedev se šalio o osvajanju titula u singlu i slemova – a vi ste osvojili 22 singl trofeja i jedan grend slem. Da li se interno šalite na tu temu?

- Sa brojevima kod nas nema šale - kaže Ivanišević, i nastavlja:

- Za njega su brojke ozbiljna stvar, postoji uvek nešto novo za postići. Znam da nije lako motivisati se na manjim turnirima – i za njega su slemovi i Olimpijske igre na vrhu prioriteta. Ali da biste dobro igrali na velikim turnirma – morate da postignete visok nivo nastupa i na manjim, da se na njima pripremite za veće izazove – nalik na Sinsinati. Zahvaljujući tome je stigao u Njujork sa igrom na visokom nivou. Pobeda nad Karlosom u onom neverovatnom meču u Sinsijatiju mu je verovatno pomogla da prevaziđe Vimbldon i stekne još samopouzdanja pred ovaj turnir - objašnjava Ivanišević.

Često je umeo da pogleda u vašem pravcu u vezi izbačaja loptice pri servisu – i to se ponavljalo tokom celog turnira. To se videlo i u gemu trećeg seta kada je pretrpeo brejk…

- Tako je, kada je nervozan ili mu nešto nije po volji – dešava mu se lošiji izbačaj; ili je baca previše ispred sebe, ili ulazi ishitreno u udarac. U tim trenucima je važno da čuje nešto drugačije, što će ga resetovati u glavi, šta će morati da procesira. Posle tog izgubljenog gema, imali smo mali “spor”. Ali se onda fokusirao, vratio brejk – a zatim servirao mnogo bolje u narednom i konačno pobedio. To ume da mu se desi – bukvalno niotkud – i posledica je preterane nervoze u tim trenucima. Ipak, i on je živ čovek – i te stvari se dešavaju i njemu - zaključuje Goran Ivanišević.

Upitan kako je izgledala taktika pred ovaj meč, Ivanišević odgovara našim medijima:

- Znala se taktika. Dosta serviranja ka aut liniji i prilazak na mrežu - pod jedan, a dalje - biti strpljiv i ostati "u korak" sa Medvedevim - pa makar pao u nesvest. Teško je igrati protiv Medvedeva - jer vam ništa neće lako prepustiti. Taktički se držao dobro, ali je u trećem setu malo izgubio ritam. I on je čovek od krvi i mesa, može se i njemu to desiti... - kaže Goran.

Protiv koga je bilo najteže igrati na ovom US Openu - glasilo je sledeće pitanje:?

- Najteže je bilo - verovali ili ne - protiv Đerea. Neugodan igrač, vodio sa 2:0 u setovima - a onda Novak uspeva da okrene meč - koji do kraja biva neizvestan. Skoro pa da ne poveruješ da vodiš, a ne znaš da li ćeš ga dobiti ili nećeš. Svi ostali mečevi išli su glatko, bili kontrolisani. Ipak, da je večeras izgubio taj-brejk u drugom setu, moguće je da bismo gledali bi totalno drugi meč - napominje on.

Da li je ipak bilo lakše igrati protiv Medvedeva nego Alkaraza u ovom finalu?

- Ne, to mi nije bilo lakše - jer je finale grend slema - upravo to, i želiš da učiniš sve što možeš da bi ga igrao dobro i pobedio. Ovaj meč je mogao da ima drugačiji tok - ali smo dobro funkcionisali u komunikaciji. Sad sam se već navikao na to - ponekad ga čujem, ponekada ga ne čujem (smeh). Nedostajao mi je ovaj US Open - sa njim sam kompletirao ceo krug - i sada mogu čak i dati otkaz jer sam sve osvojo sa njim - šali se Ivanišević.

Upitan šta je sledeće u planu, Goran objašnjava:

- Ne gledam predaleko u budućnost, a ja moram na operaciju kolena posle ovoga, i šta bude - biće!

Da li će se Novak vratiti posle 3 godine na tlo Kine i igrati barem Masters u Šangaju - interesovali su se naši mediji?

- Teško da će doći do Kine... Za sada to jesta u planu - ali lično više misli da je više da neće - nego da hoće. Novak će morati da se odmori, sredi, odigra Dejvis Kup - jer mu je to bitno. Grupa izgleda dobro - i za sada mu je to prioritet -uz Završni Masters. Torino jeste važan - i za to se treba blagovremeno pripremiti - ali sada treba uživati u ovom uspehu - napominje Ivanišević.

Kurir sport / Vuk Brajović

