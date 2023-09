"DA NISAM IZ SRBIJE BIO BIH DIGNUT U NEBESA, ALI OVAKO JE SLAĐE!" Novak posle čudesnog uspeha sasuo svetu SUROVU ISTINU U LICE!

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na US openu i tako stigao do rekordnog 24. grend slema u karijeri.

Veličanstveni Srbin još jednom je potvrdio ono što smo vi već odavno znali - da je GOAT belog sporta i jedan od najvećih sportista u istoriji.

Iako više nema potrebe za diskusijom na tu temu, jer brojke sve jasno govore, novinare je zanimalo kakvo je Novakovo mišljenje na ovu temu i da li sebe smatra najvećim svih vremena.

Kada je čuo pitanje srpski as je uzdahnuo i sasuo svetu brutalnu istinu u lice:

"Ostavljam to vama i svima drugima da presude da li jesam ili nisam taj, da li zaslužujem da budem deo te diskusije. Da nisam iz Srbije, pre mnogo godina bih bio dignut u nebesa u sportskom nivou, pogotovo u zapadnom svetu. To je deo mog životnog putovanja i misije, a lično sam zahvalan što dolazim iz Srbije. Ta činjenica i osećaj mi daju veru i nadu, to mi je još slađe i to me ispunjava, a svima ostalima odgovaram – neka pišu ono što oni misle!" poentirao je Novak.

