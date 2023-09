NASTAVILA SE PRVA FUTSAL LIGA SRBIJE: Novom Pazaru derbi, šampion siguran, TRILER ZAVRŠNICA i IZNENAĐENJE u Obrenovcu! (VIDEO)

U vikendu za nama utakmicama drugog kola nastavljeno je takmičenje u Prvoj futsal ligi Srbije.

Posle uvodne runde u kojoj su svi favoriti slavili pred svojim navijačima, drugo kolo obeležilo je jedno veliko iznenađenje, ali i fenomenalna derbi utakmica u Novom Pazaru. Za početak, evo i svih rezultata:

Palež - FON Banjica 5:4

SAS - Novi Sad 2:2

Ivanjica - Loznica Grad 1:6

Novi Pazar - Vranje 5:3

Ekonomac - Vinter Sport 5:2

Kolo za nama obeležio je derbi meč odigran u hali Pendik u Novom Pazaru gde je domaćin, na krilima iskusnog Marka Perića, odneo zasluženu pobedu (5:3).

Perić je bio dvostruki strelac, a uz njega su pogađali još Danilo Kostić, Eldin Redžović i Mladen Kocić, dok su se za goste u strelce upisivali dva puta Stefan Krstić i jednom njegov imenjak Spasić.

Šampion Loznica Grad nastavila je sa pobedama, ovog puta pala je Ivanjica i to sa ubedljivih 6:1. Poveo je domaćin preko Nenada Nikolića na startu meča, ali je to razljutilo tim iz Loznice koji je upalio u petu brzinu i upisao ubedljivu pobedu. Dva gola postigao je Đorđe Rosić, dok su po jednom bili precizni Brazilci Danijel i Luiz, kao i Aleksandar Pavlović i Marko Radovanović.

Najveće iznenađenje priredila je ekipa Paleža koja je u dramatičnom meču na 0.3 sekunde do kraja stigla do pobede protiv prošlogodišnjeg osvajača Kupa FON Banjice (5:4). Da sve bude još zanimljvije - gol za pobedu postigao je čuvar mreže domaćih Filip Beljinac i to sa celog terena u trenucima kada je gost sa pet igrača u polju pokušavao da stigne do sva tri boda.

Pored njega, dva gola za Palež postigao je Miloš Denić, dok su po jednom bili precizni Nikola Vrbničanin i David Nikolčić. Za FON Banjicu pogađali su dva puta Miloš Ljujić i po jednom Lazar Petrašević i Drago Šljukić.

SAS i Novi Sad podelili su bodove - bilo je 2:2, a strelci su bili dva puta Žarko Matić za Zrenjanince i Pavle Savković i Marko Novaković za goste.

Za kraj, Ekonomac je sa 5:2 uspeo da savlada ekipu Vinter Sporta iz Niša u hali Jezero u Kragujevcu. Domaćina su do trijumfa nosili Andreja Stojčevski sa dva gola i Saša Digić, Nikola Rnić i Ivan Marinković sa po jednim pogotkom.

Jedan gol za goste postigao je Boško Janjić, dok je drugi pogodak bio autogol Dušana Rakića.

Sada sledi pauza u prvoligaškom karavanu zbog obaveza reprezentacije Srbije, a za kraj pogledajte kako izgleda tabela Prve futsal lige posle odigrana dva kola.

Kurir sport