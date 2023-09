PRVI KINEZ U ISTORIJI FORMULE 1: Džou Gvanju produžio ugovor sa Alfa Romeom

Prvi kineski vozač u istoriji Formule 1 Džou Gvanju produžio je danas ugovor sa Alfa Romeom do 2024. godine.Ovim produžetkom ugovora, Alfa Romeo je potvrdio da će njegov tim i treću godinu zaredom činiti Džou Gvanju i Valteri Botas.

"Ponosan sam što sam deo tima Alfa Rome i zahvalan na poverenju. Od prvog dana radim izuzetno naporno i imam veliku motivaciju da to nastavim da radim svakim novim danom", rekao je Džou Gvanju.

Novi ugovor znači i da će Džou Gvanju imati priliku da se prvi put trka i na domećem terenu u Formuli 1, pošto se Velika nagrada Kine vraća u kalendar naredne godine.

"Biće to sjajan trenutak i ponosan sam što mogu da ga podelim sa svima koji su me podržali", rekao je on.

Pred trku za Veliku nagradu Singapura koja je na programu ovog vikenda, Džou Gvanju je na 16. poziciji u generalnom plasmanu sa četiri osvojena boda.

Kurir sport/Beta