ŠOKANTNE TVRDNJE AMERIKANCA! Posle žestokih batina u Rusiji, PUTIN mu na račun uplatio 150.000 DOLARA! (VIDEO)

Poznati američki MMA borac Entoni Ruiz tvrdi da mu je ruski predsednik Vladimir Putin nakon jednog poraza u Sočiju uplatio na račun ogromnu sumu novca.

Ruiz je 2012. godine doživeo težak poraz u Sočio od čuvenog MMA borca Aleksandra Šlemenka.

Ruiz je bio veliki autsajder u toj borbi. Ruski borac dominrao je od samog starta, zadavao mu je brutalne udarce, srušio ga čak tri puta na pod, međutim, uprkos tome što je bio nadjačan, Ruiz je nastavio da se bori do samog kraja. Iako mu je nos bio slomljen i lice potpuno unakaženo izdržao je do poslednjeg zvona.

Putin, koji je uživo gledao borbu, navodno je bio impresioniran Amerikancem. Izrazio je divljenje njegovoj upornosti uprkos teškim povredama.

Kada se vratio kući u Kaliforniju na njegov račun legla je uplata od 150.000 dolara.

"Nisam mogao da verujem. Znao sam da to dolazi od Putina, a on je jedan od najbogatijih ljudi na svetu. Dakle, zaista, 150.000 dolara za njega nije mnogo - govorio sam to sebi da bih to opravdao. Naravno, zadržao sam novac. Bilo je stvarno, stvarno se dogodilo", tvrdio je Ruiz jednom prilikom.

Amerikanac koji je karijeru završio 2019. godine nakon borbe u Sočiju još dva puta gostovao u Rusiji, upisao je i pobedu i poraz.

Kurir sport/Sportskeeda