"DA NISAM POBEGLA BILA BIH MRTVA" Potresna ispovest supruge bivšeg hrvatskog reprezentativca: Imao je 4 ZOLJE, BOMBE, KALAŠNJIKOVE

Javnost u hrvatskoj šokirala je vest da je proslavljeni rukometni reprezentativac te zemlje, Denis Buntić, uhapšen zbog nasilja u porodici i neovlašćenog držanja vatrenog oružja i eksploziva u kući.

Bivši reprezentativac fizički je napao suprugu i naneo joj povrede. Napad se dogodio u petak u Ljubiškom, a policija je nakon pretresa kuće pronašla arsenal oružja - zolje, automatske puške, bombe...

Buntić je dan kasnije pušten na slobodu, što je šokiralu suprugu Klaru koja je za "Bljesak.info" otkrila potresne detalje ovog slučaja.

"Svi smo u šoku. Da je bilo ko drugi na njegovom mestu, ostao bi u pritvoru. Tu su oružje, nasilje pred maloletnim detetom pod uticajem droge i alkohola", kaže Klara i dodaje:

"To su četiri zolje, automati, bombe, kalašnjikovi... To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena da dođe do njega, on bi me ubio. On je oduličio da me ubilje. Okrenuo se samo na sekundu i ja sam to iskoristila da pobegnem kroz balkonska vrata. Da nisam pobegla bila hih mrtva na licu mesta".

Klara je otkrila da je pet godina žrtva porodičnog nasilja.

"On ima 160 kilograma, a ja 50. Nemoguće je da se čovek odbrani. Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge, to je neprepoznatljiv čovek", ističe očajna supruga rukometaša

Buntić (40) je bio dugogodišnji reprezentativac Hrvatske i sa popularnim Kaubojima osvojio je tri srebra i dve bronze na velikim takmičenjima.

