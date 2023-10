"PODIGAO LESTVICU U FORMULI 1" Hamilton: Verstapen je ove godine bio fenomenalan

Foto: Zsolt Czegledi/MTI via AP

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je da je njegov rival iz Red Bula Maks Verstapen bio "fenomenalan" ove godine i da je "podigao lestvicu" u Formuli 1.

Verstapen je na korak od treće uzastopne šampionske titule, koju bi mogao da osvoji ovog vikenda u Kataru. Holanđanin bi već u subotu pobedom u sprint trci mogao da odbrani titulu.

Otkako je u kontroverznoj završnici sezone 2021. godine i poslednje trke u šampionatu u Abu Dabiju Hamilton u borbi sa Verstapenom izgubio titulu, sedmostruki svetski šampion je retko hvalio svog rivala.

Upitan kako bi ocenio Verstapena posle izvesne treće titule, Hamilton je rekao: "Ne bih ga rangirao, rangiranje ljudi je stvar mišljenja".

"Mislim da je zaslužio svoju poziciju, obavio je neverovatan posao sa bolidom i celim paketom koji ima. On i njegova ekipa su ove godine bili fenomenalni, bez greške i mislim da su podigli lestvicu", rekao je Hamilton, preneo je Skaj.

Rekorder sa 103 pobede u Formuli 1 dodao je da ekipa mora da napreduje kako bi mogla da parira Red Bulu.

"Kao ekipa moramo to da gledamo i kažemo sebi: 'Ok ovo su oblasti koje moramo da razvijemo da bismo mogli da im pariramo i da se takmičimo'. Nadam se da ćemo u nekoj fazi moći da se borimo protiv njih, da budu u odbrambenoj poziciji, ali oni bi definitivno trebalo da uživaju u ovom trenutku jer su za to radili", rekao je Hamilton.

Sprint trka vozi se u subotu od 19.30, a trka za Veliku nagradu Katara na programu je u nedelju od 19 časova.

(Kurir sport)