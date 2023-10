ZRENJANINCI GOSTUJU ŠAMPIONU: Novi Beograd dočekuje Proleter

Vaterpolisti Novog Beograda u trećem kolu Superlige Srbije na bazenu sportskog centra “11. April” dočekuju ekipu Proletera. Meč sa Zrenjanincima na program je u subotu od 19 časova i 45 minuta.

Ekipa trenera Živka Gocića u pethodna dva kola Superlige Srbije zabeležila je dve ubedljive pobede protiv Partizana i Starog grada, a i u duelu sa Proleterom, Novobeograđani nose epitet velikog favorita.

“U samo četiri dana odigraćemo dve utakmice. Jednu u domaćem prvenstvu protiv Proletera, a drugu u Ligi šampiona protiv španskog Sabadelja i za to moramo da budemo spremni”, rekao je Đorđe Filipović, pomoćni trener u stručnom štabu Novog Beograda i potom dodao:

“Nema sumnje da imamo veliku prednost u kvalitetu u odnosu na ekipu iz Zrenjanina, ali da bismo to potvrdili i u bazenu neophodno je da zadržimo visok nivo ozbiljnosti i koncentracije. Ne smemo da dozvolimo da dođe do bilo kakvog opuštanja, i uveren sam da do toga neće doći. Očekujem da ćemo pružiti dobru igru i da ćemo zabeležiti novu pobedu, a da ćemo meč iskoristiti na najbolji mogući način za pripremu predstojećeg duela sa Sabadeljom”, zaključio je Filipović.

Kurir sport