OSVAJAČI EVROPSKIH ODLIČJA DONELI MEDALJE U BEOGRAD! Generalni sekretar SSS Goran Marinković ugostio zvezde srpskog bilijara

Bilijar u Srbiji nastavlja da niže uspehe.

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković ugostio je osvajače medalja sa Evropskog prvenstva održanog u Sloveniji. Nenad Ilić iz Beograda osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u disciplini 9 ball, a Miroslav Kremenović iz Novog Sada postao šampion Evrope u disciplini 14.1, a uz tu zlatnu osvojio još 3 medalje na istom takmičenju, bronze u disciplinama 8 ball i 10 ball i srebro u disciplini 9 ball.

Pavle Klanšček predsednik Srpske bilijar asocijacije istakao je da kontinuirani rad iz godine u godinu donosi velike rezultate:

- Po prvi put smo osvojili 5 medalja na jednom Evropskom prvenstvu imamo i šampionsku titulu. Za nas to znači mnogo, bilijar je sport koji se još uvek razvija u velikoj meri u našoj zemlji, imamo 32 i veoma uspešne takmičare - rekao je Klanšček i osvrnuo se na još osvojenih priznanja:

- Pored medalja na Evropskom prvenstvu ostvaren je i najbolji uspeh u seniorskoj konkurenciji, a to je bronzana medalja na US openu, jedini turnir veći od Svetskog prvenstva, a taj uspeh ostvario je Aleksa Pecelj. On je zaista redak talenat, aktuelni evropski šampion, na pomenutom US openu finale mu je izmaklo bukvalno za jednu kuglu i to je uspeh koji je ceo svet prepoznao, a na osnovu koga smo dobili pozive na sve svetske turnire, sada ćemo igrati World cup of pool, svetsko prvenstvo u dublovima, bez kvalifikacija.

Zahvalio bih se Sportskom savezu Srbije što nas podržavaju i prepoznaju - rekao je po završetku sastanka u SSS Pavle Klanšček.

Generalni sekretar SSS Goran Marinković čestitao je takmičarima i rukovodstvu Srpske bilijar asocijacije:

- Čestitke takmičarima koji su su ostvari uspehe. Čestitam i rukovodstvu koje neprestano radi kako bi obezbedili uslove svojim takmičarima. Nadam se da ćete u svakoj godini koja dolazi moći da sa osmehom sumirate sve veće uspehe. Sportski savez Srbije će biti uz vas za pomoć i podršku. Verujem da ćemo se još mnogo puta videti na prijemima nakon takmičenja - istakao je Marinković.

