SRPSKI ŠAMPION U BUKUREŠTU: Vaterpolisti Novog Beograda gostuju Steaui

Utakmicom protiv Steaue u Bukureštu u sredu od 18 časova i 30 minuta vaterpolisti Novog Beograda nastavljaju učešće u Ligi šampiona.

U meču četvrtog kola elitnog takmičenja Novoneograđani su izraziti favoriti, s obzirom da rumunski predstavnik još nema nijedan trijumf u A grupi Lige šampiona, a prvi meč ove dve ekipe završen je ubedljivom pobedom izabranika trenera Živka Gocića rezultatom 19:7.

“Naš skor u Ligi šampiona trenutno je 2-1 i apsolutno smo spremni i željni da odigramo dobru utakmicu, da pobedimo i na naš konto dodamo tri nova boda. To će nam dati dodatnu sigurnost i motivaciju za naredne utakmice”, rekao je u uvodnom izlaganju na konferenciji za medije trener Novog Beograda Živko Gocić i potom dodao:

“Imamo određenih kadrovskih problema koji su prouzrokovani bolešću i sitnijim povredama pojedinih igrača, tako da sastav tima nećemo znati do početka utakmice. Ali, i pored toga spremni smo za duel sa Steauom. Siguran sam da ćemo maksimalno motivisano i ozbiljno ući u meč i upisati novu pobedu u Ligi šampiona”, konstatovao je Gocić.

foto: VK Novi Beograd/Miodrag Todorović

Strateg Novobeograđana analizirao je prethodni meč u Superligi Srbije koji je Novi Beograd, teže nego što se očekivalo, dobio na gostovanju u Šapcu 12:10.

“Mislim da su utakmice kao taj duel protiv Šapca aspolutno potrebne mojoj ekipi. Jedan od razloga je svakako to što do tog meča u domaćem prvenstvu nismo imali tako neizvesnu utakmicu. Možda je to negde i razlog nešto slabijih naših igara na evrosceni, tako da sam veoma zadovoljan što smo bili u prilici da odigramo jednu takav meč. To i nas diže kao ekipu i takvi mečevi su nam preko potrebni kako bismo došli do željenog nivoa. Još nismo u željenoj formi, ali tek je kraj oktobra i sada se ne dele medalje i trofeji tako da ima još mnogo vremena do tih odlučujućih utakmica u kojima je potrebno biti najbolji”, zaključio je Gocić.

Golman Novobeograđana Frančesko De Mikelis uveren je u dobar rezultat na gostovanju u Rumuniji: