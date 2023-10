"TO JE NAJBOLJI PAS KOJI SAM IKADA VIDEO" Košarkaš Denvera U ČUDU zbog lucidne asistencije Jokića - i dalje ne može da veruje!

Košarkaš Denvera Pejton Votson ostao je u čudu nakon spektakularne asistencije Nikole Jokića na utakmici protiv Memfisa.

Srpski košarkaš je svoju košarkaško umeće i lucidnost još jednom pokazao, a ovog puta to je bilo prilikom izvođenja lopte iz auta sa strane, kada je jednom rukom preko skoro celog terena bacio alej-up za Erona Gordona.

"To je bio najbolji pas koji sam ikada video uživo, sa svoja dva oka. Mislim da to ništa ne može da nadmaši. Većina ljudi ne shvata koliko je to bilo teško", rekao je Votson.

Joker casual half-court baseball pass lob 🤷‍♂️ DEN/MEM - Live now on the NBA App: https://t.co/htyakZeFve pic.twitter.com/NH5HP8n50u — NBA (@NBA) October 28, 2023

Denver je slavio na tom susretu rezultatom 108:104, a Jokić je za 35 minuta igre bio najbolji sa 22 poena, 12 skokova i sedam asistencija.

Kurir sport

Bonus video:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku