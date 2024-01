SJAJNA SPORTSKA VEST! Srbija domaćin Evropskog juniorskog prvenstva u flag fudbalu

Srpska asocijacija američkog fudbala (SAAF) će biti domaćin Evropskog Juniorskog prvenstva u flag fudbalu 2024. godine od 6. do 8. septembra.

Kovilovo će dočekati nacionalne timove iz cele Evrope u kategorijama dečaka do 17 godina, devojčica do 17 godina i mešovitih timova do 15 godina. Srbija je već do sada uspešno organizovala prvo Evropsko prvenstvo u flag fudbalu za igrače do 15 godina 2016. godine.

– Ovaj događaj pruža fantastičnu priliku mladim sportistima da se povežu, podele iskustva iz svojih zemalja i zajedno doprinesu popularizaciji flag fudbala – rekao je predsednik SAAF-a Nikola Davidović. – To je prilika da stvore nova prijateljstva, dožive srpsku kulturu i stvore trajna sećanja izvan terena. –

– Turnir ima za cilj stvaranje atmosfere gde duh zajedništva cveta uz uzbuđenje na terenu. Organizovaćemo turnir koji će pružiti nezaboravno iskustvo sportista i promovisati flag fudbal u Srbiji i na Balkanu. –

Flag fudbal će prvi put naći u programu Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu. Jedanaesto Svetsko prvenstvo u flag fudbalu u seniorskoj kategoriji održaće se ove godine u avgustu u Lahitiju, Finska.

Srpski dečaci do 17 godina osvojili su srebrnu medalju na prvenstvu 2023. godine održanom u Grosetu, Italija. Velika Britanija, Italija i Izrael su branioci titule Evropskih Juniorskih prvaka u flag fudbalu, osvojivši zlatne medalje kada je više od 400 mladih sportista iz 12 zemalja učestvovalo tokom trodnevnog turnira. U konkurenciji devojčica do 17 godina, Velika Britanija je pobedila Italiju rezultatom 19-6, dok je Izrael osvojio titulu dečaka do 17 godina pobedivši Srbiju rezultatom 34-13. U mešovitom takmičenju do 15 godina, koje je prvi put uključivalo sportiste oba pola, odražavajući visoko inkluzivnu prirodu flag fudbala i integrisanje muških i ženskih sportista, Italija je izašla kao pobednik, pobedivši Češku rezultatom 27-20 u finalu.

– Evropa ima najveći broj zemalja koje se takmiče za kontinentalnog šampiona, pa razvoj mladih igrača igra ključnu ulogu u budućem uspehu timova naših turnira -, rekao je direktor IFAF-a za Evropu Gregor Murth. – Ovi igrači su naša budućnost i važno je imati različite domaćine turnira širom kontinenta za razvoj našeg sporta.

(Kurir.rs/SAAF/Preneo: Đ. M.)