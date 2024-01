MILJAN PUŠICA - OSVEŽENJE ORLOVA U 32. GODINI: Nema odustajanja bez obzira na rezultat

Orlovi za dva dana započinju takmičenje na Evropskom prvenstvu, a jedan od novijih aduta u timu španskog stručnjaka je i bek novosadske Vojvodine, Miljan Pušica.

Nije mnogo prethodnih godina Antonio Đerona menjao sastav, ali dobre partije u dresu srpskog šampiona nisu mogle da ostanu nezapažene.

Kada za tebe kažu da si osveženje u 32. godini zvuči po malo i kontradiktorno, ali stameni Pušica naglašava da za snove - nikad nije kasno.

“Osećam se super! Oduvek mi je bila izuzetno velika želja da igram za reprezentaciju, pre svega jer mislim da mogu da pomognem i doprinesem. Da mislim drugačije, pošteno bih se zahvalio i rekao da ne mogu. Moja borbenost i želja su možda i moji najveći kvaliteti koje pružam ovom timu.”

Međutim, to nije najjača poruka koju Pušica želi da prenese.

“Pokazao sam da nikada ne treba odustajati! Imao sam dosta problema sa povredama tokom karijere i nijednog trenutka misam digao ruke od svojih rukometnih snova. Ta moja psihička snaga može biti jako važan segment na prvenstvu. Naša grupa nije ni malo laka, biće dosta teško, ali nema povlačenja u kom god smeru da ide utakmica.”

Koristan u odbrani, iznenađenje u napadu.

“Najbolje se osećam u odbrani i tu vidim svoju snagu! Siguran sam kada treba da se brani gol i to je jedan od većih pluseva u mojoj karijeri. Takđe, mogu da doprinesem u tranziciji i to i jeste segment gde možemo dodatno da napredujemo i mislim da će to i samom selektoru značiti, jer će imati više opcija.”

Nedavno je produžio vernost Vojvodini sa kojom je stigao na krov Evrope osvojivši EHF Kup.

“I dalje mi je neverovatno što sam u Srbiji, a igram evropski rukomet na tom nivou. Sve je više reprzentativaca koji se vraćaju u Vojvodinu i time podžu kvalitet srpskog rukometa i nacionalnog tima, ali pored našeg kluba sve više je onih koji stasavaju kroz Partizan, Pančevo, sve to mnogo znači za srpski rukomet. Ipak, sve to proizilazi iz jake Vojvodine koju potom ostali žele da sustignu te nužno podižu svoj kvalitet. I igrački i organizaciono. Moram da naglasim da Vojvodina nije bila tako jaka i stabilna, ja bih možda i završio svoju karijeru.”

