(UŽIVO) "DELFINI" SE BORE ZA POLUFINALE! Srbija protiv Mađarske u vaterpolo klasiku!

Vaterpolo reprezentacije Srbije i Mađarske u međusobnom duelu (petak, 15.00) odrediće putnika u polufinale Evropskog prvenstva.

Biće ovo pravi vaterpolo klasik i nema dileme da nam predstoji velika borba, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem našeg lajv-bloga.

UŽIVO:

Srbija - Mađarska

PRVA ČETVRTINA:

UOČI MEČA:

Srbija je na putu ka četvrtfinalu Evropskog prvenstva upisala tri rutinske pobede u grupi protiv Izraela (22:1), Nemačke (14:6) i Malte (21:4), dok je u osmini finala četa Uroša Stevanovića bila bolja od Francuske (14:10).

Sa druge strane, Mađari su u grupnoj fazi savladali Gruziju (15:11) i Italiju (10:5), ali su poraženi od Grčke (10:8).

Prema kladionicama, uloga blagog favorita pripada Srbiji i prosečna kvota na pobedu "delfina" iznosi 1.60, dok je na trijumf Mađarske kvota 3.10. Naš tim ima više motiva na ovoj utakmici, igra za polufinale Evropskog prvenstva, nastavak sna o medalji, ali se bori i za olimpijsku vizu, te će morati do titule ako želi da se nađe u Parizu ove godine. Do sada vizu za Pariz čekirale selekcije Mađarske, Grčke i Francuske i "delfini" će imati priliku da preko Evropskog šampionata stignu do Olimpijskih igara, ali postoji i rezervna opcija, a to je Svetsko prvenstvo koje će se održati u Fukuoki za mesec dana.

Pred ovaj meč svoja očekivanja je izneo jedan od najboljih igrača naše reprezentacije, Strahinja Rašović:

foto: Damir Krajac / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

- Odličan mlad tim ali i sa momcima koji su igrali i na ranijim takmičenjima. Počinjemo iz početka a model je isti. Snažan pristup, koncentrisan bez stajanja, od početka do kraja. Mađari su pobedili u jakoj grupi i sa ovim sastavom. Ponavljam imaju kvalitet, igraju za Mađarsku i zna se šta ta zemlja predstavlja u istoriji vaterpola. Istakao bih centra Haraija, braću Vigvari, Nađija koji je vođa ekipe. Siguran sam da imamo rešenje. Ovaj tim ima kvalitet, pokazao je to do sada. Verujem da ćemo uspeti da sve zamisli sprovedemo u delo i da će sve da bude u redu - istakao je Rašović, a na njegove reči nadovezao se i Nemanja Ubović:

foto: Goran Mehkek / imago sportfotodienst / Profimedia

- Igrači reprezentacije Mađarske su i mladi i iskusni. Veliki broj njih poput Haraija i Nađa predstavljaju vodeće igrače u svojim klubovima. Nikome nije lako da igra protiv njih. Selektirao ih je Žolt Varga. Zna se kakav je njegov sistem. Uvek daju sve od sebe. Igraju do kraja, videlo se to i protiv Italije. Potrebna je maksimalna koncetracija protiv odličnih individualaca. Nema sumnje da ćemo dati sve od sebe. Igrali smo angažovano, sa ozbiljnim pristupom u grupi. Verujem da ćemo iz meča u meč da budemo sve bolji. Odbrana, smirenost i maksimalna koncentracija su nam aduti - dodao je on.

Pobednik meča između Srbije i Mađarske u polufinalu će igrati protiv boljeg iz duela koji igraju Hrvatska i Grčka.

Evo i svih parova četvrtfinala Evropskog prvenstva u vaterpolu: 15.00 Mađarska - Srbija 16.30 Španija - Rumunija 18.30 Hrvatska - Grčka 20.15 Italija - Crna Gora

