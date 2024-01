HRVAT SASUO U LICE LEGENDARNOM VESELINU VUJOVIĆU: Nemaš ti šta da vodiš našu reprezentaciju! Imamo mi boljih i kvalitetnijih ljudi

Rukometaši Hrvatske okončali su Evropsko prvenstvo u Nemačkoj u drugoj fazi, daleko od borbe za medalju.

Učinak selekcije pod vođstvom selektora Gorana Perkovca dočekan je tragično u Hrvatskoj. Mediji i javnost traže ostavku prvog trenera zbog lošeg rezultata, a nekadašnji i sadašnji igrači, za razliku od Srba, ne libe se da otvoreno i bez bilo kakvog suzdržavanja pričaju o problemima.

Hrvatska je završila Evropsko prvenstvo na 11. mesto i to je shvaćeno kao debakl. Srbija je okončala takmičenje na 19. poziciji, a o tome se slabo diskutuje.

Petar Metličić (47), čuveni rukometaš iz Hrvatske, koji je sa tom selekcijom osvajao brojne medalje na velikim takmičenjima, smatra da će reprezentacija dobiti novog selektora. Ipak, 47-ogodišnji Splićanin, levoruki as i bivši kapiten smatra da Veselin Vujović nikako ne može biti dobro rešenje za novog šefa struke.

Hrvatski mediji pišu da se u tamošnjem rukometu najviše pita Zoran Gobac, a on na čelu reprezentacije želi baš Veselina Vujovića, rođenog Cetinjanina i legendu šabačke Metaloplastike.

- Ja s Gopcem nemam nikakvih problema, niti ga se bojim. On je moćna osoba u rukometu, ali ne znam zašto bi trebalo da ga se bilo ko boji. Ja ne zavisim od njega. Niti želim išta od njega. A što se tiče Vujovića, to bi bila velika greška. Vujović nema šta da vodi hrvatsku reprezentaciju! Ima tu boljih i kvalitetnijih ljudi, bila bi to velika greška - rekao je Petar Metličić za Sportklub.

