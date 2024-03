SPEKTAKL U PRESTONICI: Počeo bokserski turnir 61. "Beogradski pobednik"

Vreme je za boks rapsodiju u hali “Aleksandar Nikolić” u Beogradu.

Međunarodni boks turnir duge i bogate tradicije "Beogradski pobednik – memorijal Branko Pešić" u njegovom 61. izdanju predstaviće nam se pod svodovima ove kultne sportske dvorane od 12. do 17. marta 2024. godine.

Turnir koji je već dugi niz godina svrstan u A kategoriju turnira prema Svetskoj bokserskoj federaciji ove godine ugostiće 93 boksera i 35 bokserki iz 16 zemalja sveta, od Bolivije, preko Bangladeša, do Francuske, Rusije, Kipra, Belgije, Kazahstana, Jermenije... Prvi takmičarski dan je 13. mart sa početkom od 16 časova u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight.

Već prvog dana takmičenja na jednom od najznačajnijih međunarodnih turnira na Starom kontinentu „Memorijal Branko Pešić - Beogradski pobednik“, koji se održava pod pokroviteljstvom Grada Beograda, podržan od strane generalnog sponzora MTS-a i u organizaciji Bokserskog saveza Srbije, gledaćemo niz sjajnih i kvalitetnih mečeva.

Jedan od takvih je i sigurno susret našeg reprezentativca Veljka Ražnatovića koji će u kategoriji do 86 kg prvog dana takmičenja boksovati protiv Jermena Hamleta Harutjunja. Ovaj turnir jedna od poslednjih provera snage i kapaciteta, činjeničnog stanja na terenu za bokserke i boksere učesnike Evropskog šampionata za seniorke i seniore koji će biti održan upravo na ovom istom mestu od 15. do 29. aprila 2024. Za neke od njih biće i izborni, tako će susret prvog kola u kategoriji do 52 kg kod žena između sve srpske reprezentativke Dragane Jovanović i Saide Bukvić direktno odlučiti ko će našu zemlju predstavljati na šampionatu Evrope u Beogradu kroz mesec dana.

Specijalni gost “Beogradskog pobednika” je generalni sekretar EUBC Kiril Šekutev, kao i potpredsednik EUBC Sumaid Halilov.

Srbiju će na ovom prestižnom i drugom po starini turniru u Evropi predstavljati: Rade Joksimović M 48kg, Omer Ametović M 51kg, Veljko Gligorić M 60kg, Stefan Camović M 60kg, Nazif Sejdi M 63.5kg, Vladimir Beriša M 63.5kg, Lazar Stević M 63.5kg, Vahid Abasov M 71kg, Antonio Biset M 71kg, Uroš Simjonović M 71kg, Sead Ikanović M 71kg, Vladimir Gubaš M 75kg, Almir Memić M 75kg, Dimitrije Andrejević M 75kg, Zlatko Turković M 80kg, Bojan Stanojlović M 86kg, Miladin Kostić M 86kg, Veljko Ražnatović M 86kg, Milosav Savić M 92kg, Vladan Babić M +92kg, Kristina Nađ Varga W 48kg, Snežana Šiljković W 48kg, Sandra Bril W 50kg, Jasmina Nađ W 50kg, Dragana Jovanović W 52kg, Saida Bukvić W 52kg, Jelena Zekić W 57kg, Anđela Branković W 57kg, Hana Garčević W 57kg, Marija Med W 57kg, Natalia Šadrina W 60kg, Jelena Janićijević W 63kg, Kristina Kulhulova W 63kg, Anastasija Nikolovski W 63kg, Aleksandra Rapajić W 70kg, Anastasija Lukajić W 70kg, Nikolina Gajić W 75kg, Sara Miljković W +81kg.

Već šestu godinu ovaj turnir nosi naziv njegovog prvog pokrovitelja pasioniranog ljubitelja ovog sporta i najpoznatijeg gradonačelnika srpske prestonice u istoriji, Branka Pešića. Najpoznatiji osvajači takmičenja „Beogradski pobednik“ su: Bogdan Kahriman, Mate Parlov, Jovan Džakula, Zvonko Vujin, Svetomir Belić, Dragomir Vujković, Ljubinko Veselinović, Tadija Kačar, Slobodan Kačar, Mirko Puzović, Sreten Mirković, Miodrag Perunović, Bratislav Ristić, Dragan Konovalov, Aziz Salihu, Plamen Jankov, Ante Josipović, Ivan Ribać...

