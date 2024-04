NASTAVLJA SE SUPER LIGA SRBIJE: Novi Beograd dočekuje Vukove

Vaterpolisti Novog Beograda utakmicom protiv Vukova nastavljaju takmičenje u Superligi Srbije.

Duel sa mladim timom Vukova na program je u subotu od 19 časova i 45 minuta na bazenu Sportskog centra “11. april”, a Novobeograđani u ovom meču nose epitet velikog favorita.

“Čeka nas još jedan meč u dugačkom nizu takmičarskih utakmica u kratkom vremenskom intervalu. Ono što je dobro je da ne putujemo, jer igramo protiv Vukova. To je mlada i veoma poletna ekipa koja će sigurno imati motiv da se dokaže i pokaže u pravom svetlu. Mi ćemo na to morati da odgovorimo na naš način i da budemo motivicano na visikom nivou da bismo mogli da odigramo utakmicu na način na koji se to od nas zahteva“, rekao je trener Novog Beograda Živko Gocić.

Strateg aktuelnog šampiona Srbije i osvajača nacionalnog Kupa i pred ovaj meč ima kadrovskih problema.

„Duško Pijetlović i Angleos Vlahopulos su nažalost i dalje van stroja, ali ostali su spremni i svi će igrati. Pokušaćemo da iskoiristimo ovu utakmicu kao dobru pripremu za naredni izazov koji nam predstoji u Jadranskoj ligi i mečeve u Splitu naredne nedelje. Posle duela sa Pro Rekom pokušali smo da malo da odmorimo i relaksiramo ekipu, ali i da kroz dobar trening se pripremo za predstojeće duele“, zaključio je Gocić.

Kurir sport