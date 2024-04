SRPSKI ŠAMPION HOĆE JOŠ JEDAN REGIONALNI TROFEJ: Novi Beograd želi titulu Jadranske lige

Drugi ovosezonski, ujedno i poslednji turnir regionalne Premijer lige od 11. do 13. aprila održava se u Splitu.

U sklopu priprema za borbu za drugi trofej ove takmičarske godine vaterpolisti Novog Beograda otputovali su u Herceg Novi gde će zajedno trenirati sa ekipom Jadrana. Izabranike trenera Živka Gocića u Dalmaciji očekuje veoma težak zadatak, jer će u tri dana odigrati tri utakmice.

Prvi rival u četvrtak biće dubrovački Jug, potom u petak protivnik će biti Jadran iz Herceg Novog, a poslednjeg dana turnira Novi Beograd odmeriće snage sa splitskim Jadranom. Novobeograđani sudbinu drže u svojim rukama i računica je jasna, jer bi u slučaju sve tri pobede osvojliti titulu šampiona Jadranske lige.

“Naše ambicije su poznate, bile su iste i na početku sezone i one su maksimalne. Želimo da osvojimo titulu prvaka”, kaže direktor Novog Beograda Slobodan Soro i potom dodaje:

“Ovo takmičenje je za nas izuzetno važno, bez obzira što su ga organizatori nekako zbrzali. Sistem takmičenja u regionalnoj ligi ne bih dalje komentarisao, prihvatili smo to tako, kako je. Sa našim kvalitetom koji posedujemo verujem da možemo da ovo takmičenje na najbolji način iznesemo do kraja. Smatram da je jako bitno da osvojimo titulu najboljeg tima u regionu, jer će nam to biti još jedan zamajac za sve ono što nam predstoji u finišu sezone”.

Soro ne beži od uloge favorite koja se Novom Beogradu, s obzirom na kvalitet igračkog kadra, prirodno nameće:

“Nadam se da ćemo naš kvalitet pokazati u bazenu kao što smo to činili i do sada. Nažalost, taj poraz od splitskog Jadrana na našem bazenu na tom prvim turniru nas je malo poremtio. Da je bilo drugačije sve ovo sada bi imalo manju težinu, ali je verujem u stručni štab i naše igrače i verujem da imamo sve što je potrebno da u subotu osvojimo još jedan pehar”, zaključio je Soro.

