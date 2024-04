SJAJAN REZULTAT: Četiri medalje srpskih omladinaca na Evropskom prvenstvu u Poreču

Srpska boks mladost vraća se sa šampionata „Starog kontinenta“ okićena sa četiri medalje

Evropsko prvenstvo za mlađe seniorke i seniore održano je u hrvatskom mestu Poreč gde se za medalje borilo 330 bokserki i boksera, 220 u muškoj i 110 u ženskoj konkurenciji, iz čak 33 države.

Boksersku reprezentaciju Srbije u hrvatskoj predstavljalo je pet momaka i dve devojke Nikola Maksimović (do 48 kilograma), Ognjen Antić (do 60 kg), Dženis Vanić (do 67 kg), Hamza Rašljanin (do 71 kg), Srđan Tomić (do 86 kg) pod vođstvom selektora Branislava Jovičića, ali i devojke iz omladinske selekcije selektora Mirka Ždrala - Sanja Mitić (do 50 kg) i Anđela Bošković (do 70 kg).

U gradu na Istri Srbiji su iskovali četiri bronzane medalje i time nastavili nisku uspeha srpskog nacionalnog tima sa velikih takmičenja.

Trofejni niz je započela Sanja Mitić. U četvrtfinalu Sanja je pobedom nad Poljakinjom Natalijom Nieviadomskom na poene 4:1 stigla do osigurane bronze, a zatim se u polufinalu borila protiv Turkinje Emine Kilinić koja je zaustavila našu izvrsnu bokserku na putu do finala i prilike da se bori za zlato. Posle Sanje bonzu za Srbiju iskovala je i fantastičma Anastastija Bošković. Ona je u četvrtfinalu savladala Hrvaticu Lanu Kovačić prekidom borbe od strane sudije u ringu u drugoj rundi. U polufinalu Anastasija je zaustavljena od Italijanke Miriam Di Savino. Obe naše bokserke ovim rezultatom i uspehom izborile su i plasman na Prvenstvo sveta za omladinke koje će biti održano takođe u Poreču od 20. oktobra do 6. novembra 2024.

foto: BSS

Nikola Maksimović je voljom žreba ušao u četvrtfinalu, gde je savladao na poene 4:3 Davida Zaharija iz Izraela. Za plasman u finale Maksimović je boksovao protiv Oleksandra Zvierieva iz Ukrajine, ali je voljom sudija Ukrajinac otišao dalje. Hamzi Rašljaninu bile su potrebne dve pobede na putu do medalje. Prvo je savladao predstavnika Kipra Mahmuda Karnabu prekidom borbe u trećoj rundi, a potom i Alekseja Tendlera iz Slovenije na poene 5:0. Rašljanin je u polufinalu zaustavljen od Ukrajinca Oleha Hičve.

Na EP su učešće uzela još trojica srpskih omladinaca. Ognjen Antić (do 60 kg) je na startu pobedio Slovenca Andreja Bojića prekidom u trećoj rndi, a potom u četvrtfinalu na poene izgubio od reprezentativca Hrvatske Mateja Martona posle „bout rivjua“ 2:5. Dženis Vanić (do 67 kg) je poražen na poene 5:0 od Besiana Karaja iz Albanije, a Srđan Tomić (do 86 kg) je takođe izgubio odlukom sudija 5:0, od Hrvata Josipa Tokića.

Stručni štab srpske selekcije na EP u Poreču uz selektora Branislava Jovičića činili su treneri Marjan Antić, Stefan Pavlović i prekaljeni Bolat Nijazimbetov, stručnjak iz Kazahstana.

„Naše reprezentativke i reprezentativci su ispunili očekivanja. Otišli smo u Poreč sa vizijom i zadatkom da se vratimo kući sa medaljama, to je i učinjeno. Naš tim je mlad, kompaktan, vredan, nadahnut i veoma kvalitetan. Ovaj put osvojili smo četiri bronze, nastavljamo dalje u još jačem ritmu, glavni cilj u 2024. je da s početkom novembra u Poreču na Prvenstvu sveta okitimo sa još većim brojem medalja nego što je bio ovaj put na evropskom odakle se vraćamo zadovoljni i srećni” – rekao je selektor Branislav Jovičić.

