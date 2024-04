NAVIJAČ IZAZVAO UFC ZVEZDU NA PUTU KA KAVEZU, PA OSETIO KAKO MAŠINA UDARA: Ja sam Rus, mogao bih da završim u AMERIČKOM ZATVORU

Nesvakidašnji incident dogodio se pred okršaj Armena Tsarukjana i Čarlsa Oliveire na UFC 300 spektaklu u Las Vegasu.

Jermensko-ruski UFC borac pre ulaska u oktagon imao je obračun sa jednim navijačem koji ga je provocirao.

Dok je išao ka kavezu jedan fan mu je nešto dobacio, Tsarukjan nije želeo da trpi provokacije... Okrenuo se provokatoru i odmah ga naučio pameti. Udario je navijača snažno pesnicom i nastavio svojim putem.

Ušao je u oktagon i posle uzbudljive borbe, pune preokreta savladao rivala Oliveiru.

Nakon meča prokomentarisao je i incident koji se dogodio pred borbu.

"Pokazao je da želi da me udari, a ja sam odlučio da udarim njega. Možeš sa 200 metara da pretiš, neće ti biti ništa, ali kada si mi blizu, ne interesuje me ko si, udariću te. Ja sam iz Rusije, ne radite to, mogao bih da završim u američkom zatvoru", rekao je sjajni borac.

Incident je kratko prokomentarisao i prvi čovek UFC Dana Vajt.

"Verovatno ne biste trebali da dirate borce na ulasku, jer su maksimalno "napaljeni". Verovatno će nas tužiti. Time ćemo se baviti u ponedeljak", rekao je Vajt.

Kurir sport/J.M.

