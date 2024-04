ZVEZDA POVELA U FINALU: Crveno-beli UBEDLJIVI protiv Partizana, na dva koraka od titule!

Odbojkaši Crvene zvezde poveli su 1:0 u finalnoj seriji plej-ofa prvenstva Srbije protiv Partizana

Zvezda je slavila sa 3:0 u setovima (25:19, 25:21, 25:23)

Zvezda je u prvom setu stekla ranu prednost na 9:5, održavši je do samog kraja. Izabranici Bojana Janjića su dobro počeli drugi set, stekavši vođstvo 12:9, međutim, tada dolazi do preokreta. Tesna borba trajala je do samog finiša, kad je Zvezda uspela da uzme i drugi set sa 2:0.

foto: Starsport

Treći set je prošao potpuno u kontroli domaćina. Partizan se borio, ali nedovoljno.

Dušan Nikolić sa 16 poena je predvodio Zvezdu, a Aleksandar Stefanović ga je pratio sa 12 poena.

Kod Partizana se najviše istakao Novica Bjelica sa 11 poena, Milija Mrdak je zabeležio 10.

Finale se igra na tri pobede, a naredni duel je 17. aprila.

Kurir sport