DULJAJ KOMENTARISAO SUDIJE: Laž je da sam mu psovao majku, narušili su tradiciju Partizana!

Fudbaleri Čukaričkog još jednom su bili kobni po Partizan.

U derbiju 30. kola Brđani su na svom terenu savladali crno-bele rezultatom 3:2 (1:0). Golove za domaći tim su postigli Vinisijus u 28., Ivanović u 51. i Nikčević u 90-4. minutu. Strelci za Partizan su bili Severina u 90. i Baždar u 90+2. minutu.

Trener crno-belihIgor Duljaj dobio žuti karton zbog prigovora sudiji meča Milanu Iliću. To je bio njegov četvrti žuti karton u sezoni, pa neće moći da vodi Partizan u predstojećem 173. večitom derbiju naredne subote.

- Dva različita poluvremena, želim da čestitam Čukaričkom na pobedi. Tri boda... Imali smo u drugom poluvremenu, kada smo uspeli da sustignemo sa dva gola i onda opet naivno primimo jedan, tako da ovo ide na moja leđa. Nismo ušli kako smo trebali, nonšalantno je bilo. Neke stvari se ponavljaju, ali nema predaje, idemo dalje - rekao je Duljaj.

Upitan je kakvo je stanje povrede golmana Jovanovića.

- Ne znam, bilo je teško čim je tražio izmenu. Da li je imao kontakt sa protivnikom, nije mogao da izdrži, tražio je izmenu, pa smo ga izveli da se ne pogorša - objasnio je Duljaj.

Potom je prokomentarisao suđenje, gde se videlo veliko nezadovoljstvo.

"Veoma je teško komentarisati suđenje, niti to želim, ali moramo nešto da razjasnimo. Nije ovde u pitanju Igor Duljaj, već tradicija kao Partizan. Ne znam da li je ovo u istoriji nekada bilo. Nisam ga vređao, niti psovao majku kao što je to pisalo u nekom izveštaju jednog sudije. Nisu korektne stvari da se na ovaj način pokazuje nepoštovanje. Možda sam ja nešto pogrešno uradio, ali institucija je tradicija Partizana i to narušava tradiciju Partizana takvim ponašanjem. Ne komentarišem suđenje, nego taj odnos koji je izuzetno nadmen. Mislim da to nikome nije potrebno, mi trebamo da budemo sportisti. Ako sam išta pogrešio ja se izvinjavam, ali isto ne može neko da se ponaša na taj način kako su se danas... Oni bi trebali da budu delioci pravde, međutim bilo je malo drugačije, ali ok. Moja je krivica, samo uništavate jedan derbi koji nas očekuje, malo je to ružno, ali dobro. To je život, idemo dalje, biće sve to ok", zaključio je Igor Duljaj.

Kurir sport