UŽIVO! ČUKARIČKI - PARTIZAN: Prekid odmah u prvom minutu! Vazura na meti grobara

ČUKARIČKI - PARTIZAN 0:0

TOK MEČA

1. POLUVREME

1. minut - Prekid već na startu

Golman Partizana Aleksandar Jovanović dobio je žestok udarac od fudbalera Čukaričkog Đorđa Ivanovića, pa je nastao višeminutni prekid kako bi mu se ukazala pomoć.

Počeo je meč

Počela je utakmica na stadionu FK Čukarički. Domaćin je u belim dresovima, gost u neobičnoj plavoj garnituri

Uprava Partizana na meti navijača

"Grobari", koji su ispunili sektor za gostujuće navijače, od početka skandiraju protiv uprave kluba i Miloša Vazure. Pristalice crno-belih su podigle i transparente na kojima pišu poruke poput "Napustite Partizan".

Obe ekipe bez pouzdanih napadača

Čukarički neće moći da računa u ovom meču na Milana Pavkova, dok Partizan i dalje ne računa na Mateusa Saldanju.

ČUKARIČKI - PARTIZAN Stadion: FK Čukarički Sudija: Milan Ilić (Ćuprija) ČUKARIČKI: Samurović - Stanković, Stevanović, Jovanović, Tošić - Sisoko, Docić - Ivanović, Miladinović, Adžić - Vinisijus. Trener: Goran Stanić. PARTIZAN: Jovanović - Stojković, Marković, Kovačević, Antić - Kastiljo, Kanute - Kalulu, Zahid, Goh - Baždar. Trener: Igor Duljaj.

Derbi meč 30. kola Super lige Srbije igra se u Beogradu gde domaći Čukarički dočekuje gradskog rivala, ekipu Partizana od 19.15 časova.

Domaći tim je tokom aktuelne sezone zabeležio 12 pobeda, uz 9 remija i 8 poraza, pa sa 45 bodova na svom kontu trenutno zauzima 6. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti podelili bodove sa ekipom TSC-a, a meč je završen rezultatom 0:0.

Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili 22 pobede, uz 4 remija i 3 poraza, pa sa 70 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 2. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini savladali ekipu Novog Pazara, a meč je završen rezultatom 2:0.

Prvi ovosezonski duel ovih rivala odigran tokom jesenje polusezone u Humskoj ekipa Partizana je rešila u svoju korist rezultatom 2:1 (1:0). Strelci za crno-bele bili su Mateus Saldanja i Mihajlo Iić, dok je pogodaka za ’’brđane’’ postigao Igor Miladinović.

Šef stručnog štaba domaćeg tima Goran Stanić istakao je da crno-beli igraju dobro tokom čitave sezone i da očekuje izuzetno zahtevnu utakmicu:

’’Uvek je bolna eliminacija iz Kupa Srbije posle penala. Mi smo, nažalost, izgubili od Vojvodine i ispali, Partizan je na taj isti način prošao dalje u duelu sa Voždovcem. Malo su u psihološkoj prednosti, ali zaista nemam nikakvih zamerki na račun mojih igrača. Radili smo na oporavku, fizičkom i psihološkom, ne bi trebalo da bude nikakvih problema u tom smislu pred duel sa Partizanom. I prethodne utakmice, protiv Novog Pazara, dve sa Vojvodinom i protiv TSC-a, bile su prilično teške i neizvesne. Neće se po tome razlikovati ni naredna. Igramo protiv ekipe koja je konstantna cele sezone, sa sjajnim trenerom koji od ove ekipe izvlači maksimum. Na nama je da pre svega razmišljamo o našoj igri i da ne odstupamo od nekih naših ideja. Imaju izuzetan, pre svega kompaktan tim. Svi su podjednako kvalitetni, nema mnogo onih koji odstupaju, što nam umnogome otežava posao u pripremi utakmice. Odličan su miks starijih i mladih, domaćih i stranih igrača, i to je njihova velika prednost u odnosu na ostale ekipe. Polako ulazimo u nešto svoje, prepoznatljivo. Neću odstupati od toga ni ovoga puta, trudićemo se da radimo te stvari na terenu koliko god budemo mogli. Ali, ovde postoji i faktor protivnika, Partizan će nam dosta otežavati situaciju, to je jedan od dva najbolja tima u našem prvenstvu. Nikad pre utakmice ne planiram da idemo na bod. Ne volim da dajem prognoze, videćemo kako će se meč odvijati. Pre svega moramo da budemo koncentrisani na stvari koje vežbamo, neophodno je da budemo kompaktni u defanzivi, ujedno i dovoljno agresivni. I naravno dosta brzi ka napred. Ne verujem da će biti mnogo rotacija, imamo jezgro ekipe. Trudimo se da odmaramo ekipu, biće možda jedna do dve promene, kao što je to bio slučaj i u prethodnim utakmicama.’’

Šef stručnog štaba gostujućeg tima Igor Duljaj očekuje težak meč protiv rivala koji je pokazao kvalitet i koji je uvek neugodan za ’’večite’’:

’’Gledamo na ovu utakmicu kao i na svaku prethodnu. Utakmica koja donosi ili odnosi bodove. Nemam prijatna iskustva protiv Čukaričkog na njihovom terenu, ako se sećate prošle godine smo posle nemilih scena izgubili tri boda, izgubili smo sa 0:1. Probaćemo to da promenimo u sutrašnjem meču. Termin je odličan, tako da očekujem dosta naših navijača. Naš cilj je da pokušamo da osvojimo tri boda. Saldanja se vratio, trenirao je posle duže pauze tako da ću danas da razmislim da li će biti u protokolu. Ne smemo da zaboravimo ni to da neki igrači imaju tri žuta kartona, a posle ove utakmice čekaju nas nove važne. Biće par promena, ali ne mnogo. Nije baš prijatno ako dosta menjate. Ali, okrenuti smo prvoj sledećoj i samo nas Čukarički zanima. Oni su u poslednjih nekoliko godina rasli kao klub i kao tim. To su pokazali prošle godine, kao i u duelima sa Partizanom i Crvenom zvezdom. Radi se o ozbiljnoj ekipi koja zna da igra fudbal, imaju mlade i iskusne igrače i mogu da predstavljaju problem za bilo koji klub. Neće biti lako, ali naš cilj je da pobedimo.’’

Kurir sport

Bonus video:

00:18 radost igrača i navijača Partizana posle gola u 172. večitom derbiju