RAMBO AMADEUS I TONI MONTANO BOKSOVALI PRE 30 GODINA KOD JUSE BULIĆA! Evo ko ih je NASLEDIO: Prve pobede boksera BU "ŽELEZNIK"

Prošlo je tačno tri decenije od čuvenog boks meča dvojice muzičara Ramba Amadeusa i Tonija Montana koji je upisan u istoriju BU "Železnik".

foto: Dragan Kadić, YouTube/ Belgrade Beer Fest, Privatna arhiva

Mladi predsednik kluba Mateja Bulić nije bio rođen kada je njegov deda Jusuf Jusa Bulić organizovao spektakl na stadionu u Železniku, a juče je imao priliku da posmatra prve pobede svojih mladih boksera na mečevima Lige Beograda.

foto: Bokserski klub Železnik

Kadet BU"Železnik" Andija Kovačević pobedio je na poene Mihajla Mitrovića iz BK "Mladi radnik".

00:14 Mladi bokseri pokazali pravo umeće

Junior Vuk Milenković je takođe na poene izgubio od domaćeg borca Vasilija Todorovića. U konkurenciji omladinaca Stanko Janjić je prekidom u trećoj rundi bio bolji od Ognjena Manojlovića iz BK "Roosters".

Sa mladim bokserima iz Železnika radi više kvalitetnih trenera: Nemanja Šišović, Vladimir Naumov i Stefan Hubert. Cilj svega je omasoviti klub iz Železnika i dovesti u salu na stadion FK Železnik 1930.

foto: Privatna arhiva

O tome za Kurir priča predsednik fudbalskog kluba "Železnik"Đorđe Bulić:

- Sportsko društvo polako raste!Pored FK i ŽFK "Železnik" kao i BK "Železnik" u procesu pridruživanja nam je privatna skola košarke "BeoStyle" kao jedan džudo klub iz Železnika. Streljačko društvo iz Pozarevca "Tactical 011" je na korak do učlanjenja i promene adrese.Ako sve bude kako treba takmičiće se i pucanju pod našim grbom. Međutim to je tek početak. SD "Železnik" će se boriti za svu decu da imaju sto bolje uslove. Naš bokserski klub napreduje izuzetno dobro. Za nepuna dva medeca imamo već oko 20 članova- priča Bulić i dodaje:

foto: Bokserski klub Železnik

- Sad ćemo da pokrenemo i školicu boksa za one najmladje. A juče smo imali i prvi zvaničan meč beogradske lige. Sara Ćirkovic naša bokserka je skoro izborila plasman na Olimpijske igre. Sve pohvale i puna podrška našem predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je omogućio da počne da se gradi "kuća" boksa. Kao i sportski centar za odbojku koju se uveliko gradi na Novom Beogradu u Tošinom Bunaru. Sportisti su naša budućnost i on je to prepoznao.Posebno želim da skrenem paznju na ŽFK "Železnik". One su ponos SD "Železnik" uz boksere i naše najsjanije zvezde trenutno. Dame su prve na tabeli i značajno smo se pojačali za drugi deo sezone. Neću da krijem da su nam tu ambicije velike. Zaslužuju svu nasu pažnju- poručuje ovaj funkcioner.

