BICIKLOM OD BEOGRADA DO BANJA LUKE ZA DECU OBOLELOJ OD RAKA: Bokser Marko Nikolić spreman za još jedan humanitaran podvig

Nakon prošlogodišnje humanitarne vožnje bicikla do Ostroga, Marko Nikolić, poznati profesionalni bokser i veliki filantrop i prijatelj Udruženja "Uvek sa decom", krenuće ponovo sa svojim prijateljem Srđanom Veličkovićem na biciklističku avanturu, ovog puta od Beograda do Banja Luke.

Svrha ove vožnje je da se podigne svest o deci oboleloj od raka i da se prikupe sredstva za nastavak pružanja podrške deci i njihovim porodicama.

Ovaj nesebičan poduhvat počinje kod Hrama Svetog Save, 20. aprila 2024. godine sa blagoslovom vladike Stefana. Predviđeno je da prvog dana pređu 150 kilometara i stignu do Bijeljine. Drugog dana će preći ponovo 150 kilometara i stići do Dervente. Konačno, do krajnjeg cilja Banja Luke stižu trećeg dana, tokom kog će preći 90 kilometara. Tamo će će ih dočekati gradonačelnik Draško Stanivuković ili neko iz njegovog kabineta. Doček će takođe biti organizovan u crkvi Hrama Hirsta Spasitelja.

Markov i Srđanov humanitarni poduhvat možete podržati uplatom sredstava na račun Udruženja "Uvek sa decom" 265–1610310004281–79 sa pozivom na broj “nije boks – bicikl je”, ili slanjem SMS poruke 7175 na 7175. Ovoj akciji pridruzio se manastir Tumane na čelu sa igumanom Dimitrijem.

