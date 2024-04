"NIJE MALA STVAR USRED SPLITA POBEDITI TIM SA 7, 8 SVETSKIH ŠAMPIONA" Novobeograđani blistaju posle osvojenog trofeja!

Vaterpolisti Novog Beograda trijumfalno su se vratili iz Splita sa peharom šampiona regionalne Premijer lige, a danas je tim povodom na bazenu Sportskog centra “11. april” održana konferencija za medije. Novobeograđani su drugi put u istoriji kluba osvojili titulu prvaka Jadranske lige, što im je posle trijumfa u Kupu Srbije, već drugi pehar do kog su stigli ove sezone.

“Čestitam mojim saigračima i zaista još jednom moram da podvučem na kraju cele ove priče da se sve se svodi na tim. To je ono na šta smo se fokusirali prethodnih nekoliko dana i sve se završilo na najbolji mogući način”, rekao je kapiten Novog Beograda Filip Filipović i potom dodao:

“Nije mala stvar pobediti usred Splita ekipu koja u svojim redovima ima sedam, osam svetskih šampiona sa prvenstva u Dohi, a pogotovo ne na način na koji smo to uradili, pre svega kao tim kroz sjajnu odbranu. Još jednom se pokazalo kao i u svakom finalu da bez jake odbrane i sjajnog golmana ne može se ništa napraviti. Posebne čestitke zaslužuje stručni štab koji je ovog puta izneo najveći deo tereta i hvala im pre svega na strpljenju za celu proteklu nedelju. Što se tiče daljih planova, ostala su još dva takmičenja i dva trofeja”, konstovao je Filipović.

foto: VK Novi Beograd

U odlučujućem duelu za titulu Novi Beograd je više nego ubedljivo nadigrao Jadran iz Splita sa 15:7, dokazao dominaciju, a Filipović je bio iznenađen nepoverenjem domaće javnosti u srpski vaterpolo tokom koja je iskazana tokom ovog turnira i nije krio da mu je to mu je to teško palo:

“Nije mi jasno odakle toliko nepoverenja. Odakle nepoverenje u ovaj sport? Vaterpolo je i dalje jedan od najvećih dragulja srpskog sporta. Po ko zna koji put smo potvrdili da i pored nepoverenja medija i javnosti mi i dalje vredimo upravo onoliko koliko smo vredeli u tom odlučujućem meču protiv splitkosg Jadrana. Taj rezultat ne pokazuje odnos ove dve ekipe i neće to sledeće nedelje biti tako, ali upravo oslikava vrednost srpskog vaterpola i vrednost ove ekipe trenutno. Uvek treba imati na umu šta je vaterpolo uradio za srpski sport i šta ovaj klub trenutno radi za srpski vaterpolo u zemlji, ali i van nje”, naglasio je Filipović.

Šef stručnog štaba Novog Beograda Živko Gocić izrazio je veliku zahvalnost igračima na uloženom trudu i radu na putu do ovog trofeja:

“Tokom sezone prolazimo kroz razne situacije, ima tu pozitivnih i negativnih stvari. Ali, uvek se trudimo da budemo realni u smislu da znamo da su igrači ipak samo ljudi, da su od krvi i mesa kao i svi mi ostali. To uvek imamo na pameti i u glavi. Ono što je najbitnije je da smo došli do ovog trofeja, a na koji način i koliko je bilo teško, šta smo sve preturili preko leđa, to samo mi znamo i to će ostati duboko negde u nama. Zato, sve pohvale idu igračima koji su sve to izneli na pravi način i njima kapa dole”.

foto: VK Novi Beograd

Gocić je posebno naglasio da je veoma srećan i ponosan što ima priliku da radi sa ovakvom grupom momaka:

“Hvala Novom Beogradu kao klubu koji mi je ukazao povernje da vodim ovakvu ekipu, ovakve igrače i ljude. Ne znam šta će se sve dešavati do kraja sezone, ali znam da se svi trudimo iz petnih žila da to sve bude onako kao što je bilo u Splitu, pogotovo u toj poslednjoj utakmici. Kao što je Filip i rekao, još dva pehara su igri, a mi ćemo se potruditi da oba ta takmičenja završimo na ovakav način. Još jednom ću ponoviti da ja kao trener nisam Dejvid Koperfild, nego da verujem u moje igrače. Znam šta oni znaju, šta i koliko mogu, a neki od njih su to dokazali hiljadu puta. Neki od njih će to, ubeđen sam, dokazivati od sada pa u narednih mnogo godina, a najviše verujem u svoj rad i svoj stručni štab i zato velika zahvalnost mom stručnom štabu na podršci”.

Šef struke Novobeograđana apostrofirao je da je u Splitu urađena velika stvar iako im mnoge okolnosti nisu isle na ruku:

“Raspored nam nije nimalo odgovarao, jer smo praktično odigrali tri utakmice u dva dana, dok su druge ekipe igrale dve utakmice. Takođe, prvi turnir je trebalo da se odigra u Splitu, pa je odjednom to domaćinstvo promenjeno, ali to nam je na neki način na kraju i šlo na ruku. Uz sve poteškoće i otežavajuće okolnosti momci su to izneli na pravi način. Hvala im do neba i idemo dalje. Hvala svim ljudima u klubu koji ulažu napor da mi izgledamo ovako kako izgledamo”.

Direktor Novog Beograda Slobodan Soro konstatovao je da se kao i posle osvojenog Kupa ekipa nalazi na istom mestu se sa istom scenografijom, sa još jednim peharom u klupskim vitrinama: “Treća je godina zaredmo da imamo ekpu koja je konkurentna u svim takmičenjima. Pred nama je najvažniji deo sezone, ostaje nam Prvenstvo srbije i nadamo se Fajnal-for Lige šampiona, koji možemo da obezbedimo već sledeće nedelje još jednom pobedom nad Jadranom u Splitu”, istakao je Soro.

Svojevremno vrhunski golman, imao je posebnu želju da iskaže koliko poštuje sve ono što rade igrači zajedno sa stručnim štabom.

“To su ljudi koji su svaki dan na bazenu, i ujutru i uveče. Osvojili smo ove godine Kup i Jadransku ligu i koliko god imao želju da stanem pored njih da se zajedno slikamo, meni je bilo nekako teško, jer stvarno želim da im kažem da je ovaj trofej samo njihov, a onda da pripada svima ostalima. Oni su ti koji podnose najveći teret i manje prijatne trenutke. Ono što mi se najiše doplao u osvajanju ove titule je njihova reakcija posle poraza u Beogradu od splitskog Jadrana. Oni su se skupili i umesto koraka unazad, oni su napravili nekoliko koraka unapred. Od srca im želim da nastave na isti način, a podršku kluba imaju za sve i oni to dobro znaju kako to funkcioniše. Želja nam je da do kraja sezone još dva puta pravimo ovakve konferencije za medije”, zaključio je Soro.

