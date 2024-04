TREBA LI SRBIJA DA SE BORI ZA OVOG MOMKA POSLE OVAKVIH REČI: Kada sam dobio poziv Nemačke, osetio sam neverovatan ponos!

Srbija je želela Aleksandra Pavlovića, mladog fudbalera Bajerna, ali je on izabrao Nemačku!

foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Činjenica da vezni fudbaler Bajerna još nije obukao dres A tima Nemačke, gaji nadu pojedinim navijačima i ljudima iz FS Srbije. Opet, pitanje je da li se treba boriti za momka koji ne oseća bilo šta prema Srbiji. Ne treba osuđivati Aleksandra Pavlovića, bez obzira na srpsko poreklo po ocu. Rođen je u Minhenu, odrastao u Nemačkoj, u sistemu Bajerna, pa tako treba i prihvatiti njegovu odluku da izabere dres Pancera, umesto Orlova.

Nije debitovao za Nemačku u martu samo zbog infekcije na oku, mada se pominje i upala krajnika. Aleksandar Pavlović ako nastavi sa dobrim partijama u dresu Bajerna dobiće novu priliku u junu. A, možda i na EURO ovog leta, iako su taj potez kritikovali legendarni fudbaleri Nemačke poput Lotara Mateusa, Marija Bazlera, Štefana Efenberga...

foto: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia Slično

Mladi fudbaler Bajerna Aleksandar Pavlović dao je nedavno intervju za zvanični sajt kluba. Pričao je o ličnim ambicijama, sjajnoj sezoni u Bajernu, ali i pozivu u reprezentaciju Nemačke. Srbiju nije ni pomenuo.

- Taj momenat kada sam dobio poziv je bio neverovatan. Kada me je gospodin Nagelsman pozvao, osetio sam veliki ponos. Ne mogu ni da zamislim bolji osećaj. Imali smo dobar razgovor, a poznavali smo se od ranije. Trenirao sam sa njim nekoliko puta u predsezoni kada je bio u Bajernu - rekao je Aleksandar Pavlović i nastavio:

- Bio mi je gorak ukus u ustima što sam morao da propustim utakmice. A, već sam bio spakovao stvari i spremio se za put. Doživeo sam težak trenutak, ali sam se odmah fokusirao na to da se što pre oporavim i vratim na teren. Sada se koncentrišem na obaveze koje slede u Bajernu, a radiću sve da se izborim za novi poziv u reprezentaciju.

foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleksandar Pavlović veruje da će biti u startnih 11 Bajerna, u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona protiv Arsenala u Minhenu.

- Želim da pobedim u svakoj utakmici. To mora da bude naš cilj do kraja sezone. Naravno, jedva čekam meč sa Arsenalom, biće to moja najveća utakmica u dosadašnjoj karijeri. Osećam miks napetosti i iščekivanja, a ubeđen sam da ćemo preživeti i proći dalje.

Pre godinu dana Aleksandar Pavlović igrao je za amaterski tim Bajerna, a ove sezone upisao je već 16 utakmica za prvi tim Bavaraca.

- Volim fudbal. Interesuje me samo ono što je fudbalskom terenu. Zato ne dozvoljavam da spoljne okolnosti utiču na mene, već samo pokušavam da uradim svoj zadatak na terenu. Odavno sam sebi rekao da ne smem da dozvolim da padnem. Čak i u teškim vremenima, važno je uvek nastaviti dalje, razmišljati pozitivno i vredno raditi.

foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

O tome čemu se nada do kraja sezone, Aleksandar Pavlović da je krajnje direktan odgovor, koji se neće svideti navijačima srpske reprezentacije.

- Osećaj da sam pozvan u reprezentaciju Nemačke bio je fantastičan. Ali moj fokus je u potpunosti na predstojećim zadacima sa Bajernom. Tu želim da pomognem koliko mogu i da pokažem dobre igre - zaključio je Aleksandar Pavlović.

Kurir sport/FC Bayern

00:14 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija