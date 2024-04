HAMILTON NE ŽELI DA OBRAZLOŽI ODLUKU O PRELASKU U FERARI: Znam šta je za mene ispravno i to se nije promenilo

Sedmostruki svetski šampion Formule 1 vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao da ne mora da opravdava odluku o prelasku u Ferari i da žali zbog stalne diskusije o tome da li je napravio dobar izbor.

Pre početka ove sezone 39-godišnji Hamilton objavio je neočekivanu odluku da na kraju godine napušta Mercrdes i prelazi u rivalski Ferari. Hamilton nema pobedu u poslednje dve sezone, a ove godine ima najlošiji početak sezone u karijeri, pošto je u prve četiri trke osvojio samo 10 bodova i nijednom se nije plasirao među šest najboljih.

"Ne mislim da moja odluka treba da se opravda. Mislim da znam šta je za mene ispravno i to se nije promenilo otkako sam doneo odluku", rekao je Hamilton, preneo je Gardijan.

Svet motosporta, ali i sportski svet, šokirala je Hamiltonova odluka da pređe u Ferari. On je tokom karijere već napravio sličan potez, kada je 2013. godine iz Meklarena prešao u Mercedes, ekipu koja tada nije bila među konkurentima za titulu.

"Nije bilo trenutka u kojem sam doveo u pitanje odluku i na mene ne utiču komentari drugih ljudi. Čak i danas, ljudi pričaju s....a i to će nastaviti da rade do kraja godine. Moraću da radim ono što sam uradio prošli put. Samo ti znaš šta je dobro za tebe, a to će biti uzbudljivo vreme za mene", naveo je Hamilton koji je sa 103 pobede rekorder u Formuli 1.

Hamilton je uoči predstojeće trke u Kini rekao da namerava da se trka i u svojim četrdesetim godinama, navodeći 42-godišnjeg Španca Fernanda Alonsa kao primer.

Alonso je nedavno produžio ugovor sa Aston Martionom i takmičiće se do 2026. godine, posle 45. rođendana. Hamilton će imati 40 godina kada sledeće sezone počne da vozi za Ferari i misli da godine nisu problem.

"Trkaću se još neko vreme, u četrdesetim, pa je definitivno dobro što je Fernando još tu i biće neko vreme. Nikada nisam mislio da ću se trkati u četrdesetim, prilično sam siguran da sam rekao da neću, ali život je toliko lud. Bližim se četrdesetim, osećam se prilično mlado", naveo je britanski vozač.

"Fernando je jedan od najboljih vozača u našem sportu i to što je on ovde i ima rezultate, to samo pokazuje šta je moguće", dodao je Hamilton.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend u Šangaju, a trka za Veliku nagradu Kine vozi se u nedelju od 9 časova.

