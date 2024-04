TRI ZVEZDINA KLUBA SA PRVOG MESTA KREĆU U BORBU ZA TITULU: Velike ambicije imaju rukometašice, fudbalerke i vaterpolistkinje

Sportsko društvo Crvena zvezda veruje u svoje ženske klubove, pa tako sa prve pozicije u plej-of i borbu za titulu kreću rukometašice, fudbalerke i vaterpolistkinje.

Klubovi SD Crvena zvezda ove sezone su ostvarili izuzetne rezultate, a čak sedam osvojilo je prva mesta pred početak plej-ofa u svojim takmičenjima. To su učinili: fudbaleri, košarkaši, rukometašice, odbojkaši, fudbalerke, hokejaši i vaterpolistkinje.

Konferenciji za medije prisustvovali su predstavnici Ženskog rukometnog kluba, Milan Vujko, predsednik Upravnog odbora i rukometašica Leposava Glušica, Ženskog fudbalskog kluba, Sandra Sremčević, predsednica Upravnog odbora i fudbalerka Tijana Đorđević i Ženskog vaterpolo kluba, Dragana Ivković, predsednica Upravnog odbora i prvi trener, kao i vaterpolistkinja Hristina Ilić, a predstavnike klubova pozdravio je Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda.

Rukometašice Crvene zvezde su do prvog mesta na tabeli došle pobedom protiv Jagodine, prošlogodišnjeg šampiona.

– Sam početak priprema u Crvenoj zvezdi je bio jako naporan, ali smo svojim radom i trudom ispunile sva očekivanja trenera i stručnog štaba koji su ukazali poverenje svim devojkama koje su došle u Zvezdu, kao onima koje su već bile u klubu. Sav trud i energija koje ulažu ekipa Crvene zvezde i njen stručni štab na treninzima se prenosi i na teren i samim tim i dolaze te pobede.

Crveno-bele rukometašice su ove sezone osvojile Kup Srbije, prvi trofej u istoriji kluba.

– Osvajanja trofeja je veliki ponos i svaka devojka je imala svoj doprinos na terenu kako bi se Kup osvojio, tako da se nadam da će i svaka od nas dati svoj maksimum kako bismo osvojiti duplu krunu i ispisali istoriju Crvene zvezde – rekla je Zvezdina rukometašica Leposava Glušica.

Crveno-bele nakon osvajanja prvog trofeja u istoriji kluba – Kupa Srbije, sa velikim ambicijama ulaze u plej-of gde ih u polufinalu očekuje ekipa Medicinara.

– Zahvaljujem se svima koji su došli da podrže crveno-belu porodicu. Moram da kažem da je fantastičan osećaj pisati istoriju. Mi smo uspeli u ovoj sezoni da prvi put osvojimo trofej Kupa i da ga donesemo u Beograd posle 21 godine. To je bio još jedan dodatni motiv da igramo još jače i bolje. Moramo da ih podržimo do kraja ove sezone. One same očekuju da pobede, baš kao i svi mi ostali, pošto su sve to devojke pobedničkog mentaliteta i duha i mnogo rade. Jedna od osnovnih rečenica koje stalno govorim je da „sreća se ne dobija, sreća se zaslužuje“. One vredno i puno rade, potpuno su posvećene sportu, žive i udišu rukomet, hrane se kako treba, tako da sam siguran da na terenu neće izostati njihov maksimalni doprinos.

Prvi meč je na programu u nedelju 21. aprila od 18 časova u dvorani na Banjici.

– Verujem da će Zvezdaša svakako biti na tribinama. Sa Medicinarom smo već igrali. Poslednju utakmicu koju smo igrali dobili smo devet razlike, nećemo se opustiti. Svakog protivnika gledamo kao novi izazov. Maksimalno ulazimo u svaki meč i nadam se da ćemo i ovog puta izvojevati pobedu kao i prethodni put – istakao je Milan Vujko, predsednik UO ŽRK Crvena zvezda.

Fudbalerke Crvene zvezde su ligaški deo takmičenja u Superligi Srbije završile na prvom mestu sa maksimalnim učinkom i svih 14 pobeda.

– Biti na prvom mestu je jako teško. Prvi deo sezone je bio jako turbulentan iskreno da kažem. S obzirom da znamo koji nam je cilj bio postavljen i zbog čega smo tu i koje nam je zadatke zadao stručni štab i treneri. Težimo ka tom cilju i tome da da prvi put u istoriji otkad postoji Ženski fudbalski klub Crvena zvezda učinimo ono što niko do sada nije. Naravno da imamo tremu, ali je to pozitivna trema, nije negativna. Nismo poletele, još uvek smo na zemlji i dok pehar ne bude u našim rukama nećemo se opustiti. Utakmica sa Spartakom je svakako najveći izazov jer je to jedina ekipa koja godinama unazad nam predstavlja problem. Ekipa koja dugi niz godina igra Ligu šampiona i koja je 1. u našoj ligi. Sada smo mi prvi, sa 7 bodova više, i u subotu očekujemo pobedu, jer ponavljam težimo ka tom cilju da osvojimo titulu i ništa sem pobede ne dolazi u obzir – poručila je fudbalerka Crvene zvezde Tijana Đorđević.

Nalaze se na dobrom putu da osvoje svoju prvu šampionsku titulu u istoriji kluba. Imaju sedam bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca Spartak iz Subotice sa kojim se sastaju u subotu 20. aprila od 17.00 časova u gradu na severu Srbije.

– Želim da pozdravim sve i da se zahvalim što ste došli. Mukotrpan i dug proces je bio doći ovde gde su devojke sada. One su do toga došle svojom zaslugom, svojim radom. Proces traje preko tri godine. Puno toga smo uložili, vremena, truda i rada da bi bili ovde gde jesmo. Podigli smo Ženski fudbalski klub Crvena zvezda na jedan nivo gde treba da bude u crveno-beloj porodici. Ako Bog da, ispisaćemo istoriju kluba, na moje veliko zadovoljstvo, kao i na veliko zadovoljstvo svih u klubu. Tijana nije rekla da je ona u klubu preko 10 godina, skoro od samog početka Ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda i ona najbolje zna koliko je teško biti drugi i koliko je teško doći do šampionske titule. Samo naporan rad, veliki trud i velika želja su ih doveli ovde gde jesu.

U sredu su savladali Vojvodinu i plasirali se u polufinale Kupa Srbije.

– Rutinski su došle do polufinala Kupa, pobedom od 6:0. Bili su jako teški uslovi, kiša, nevreme, ali su one profesionalno odradile sve i mogu vam reći da su po nekim podacima naših trenera pretrčale možda čak i više nego neki muškarci. Jako volim fudbal kao fudbal i ne volim da delim na ženski i na muški. Fudbal koji igraju devojke je za sada još uvek kreativniji i nije toliko u toj mašineriji novca i svega toga, tako da još uvek je ženski fudbal jedna ljubav i samim tim je mnogo kreativniji nego u muškom u kom preovladava brzina i snaga. Mislim da imate šta da vidite ako dođete na utakmice Ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda – zaključila je Sandra Sremčević, predsednica UO ŽFK Crvena zvezda.

Vaterpolistkinje Crvene zvezde ove sezone ostvarile su izuzetan uspeh osvajanjem srebrne medalje u LEN Čelendžer Kupu. Nastavile su sa dobrom formom i pobedile su Vojvodinu u pretposlednjem kolu Prvenstva Srbije i tako su preuzele prvo mesto na tabeli koje su na kraju i osvojile. U nedelju 21. aprila od 17.45 časova na bazenu „25.maj – Milan Gale Muškatirović“ igraju prvu utakmicu polufinala plej-ofa protiv ekipe Taš 2000.

– U nedelju nas očekuje prva od dve utakmice polufinala plej-ofa protiv Taša 2000 i naravno da očekujemo da uđemo u finale. Mislim da je to vrlo realno i očekujemo da će nam protivnik u finalu biti ekipa Vojvodine. Nadam se da ćemo ovoga puta uspeti da ih pobedimo i da konačno prekinemo negativan niz protiv njih. Iz dana u dan sve više napredujemo. Velika odskočna daska nam je bilo 2. mesto u Čelendžer kupu i prva evropska medalja za Ženski vaterpolo klub. Takođe, u poslednje dve utakmice sa Vojvodinom smo jako dobro odigrale, jednu smo izgubile na peterce, ali smo u drugoj pobedile. U početku smo imale veliku prednost, stigle su nas, ali smo konačno prelomile i rekle „nećete nas pobediti ovaj put“. Proradio je inat u nama i verujem da ćemo da pobedimo u finalu. Pozivam sve da dođu i da gledaju sve utakmice Ženskog vaterpolo kluba. Znači nam puno podrška navijača i svaka podrška u bazenu je naš osmi igrač – rekla je vaterpolistkinja Hristina Ilić.

Ženski vaterpolo klub Crvena zvezda je u svojoj istoriji ostvario izuzetne rezultate. Svoje utiske o tome koliko je teško ostati u vrhu iznela je Dragana Ivković, predsednica UO ŽVK Crvena zvezda.

– Htela bih da vam se zahvalim što ste došli da podržite pre svega ženski sport u ime Ženskog vaterpolo kluba, a verujem da svima znači što ste ovde u tolikom broju. Ženski vaterpolo klub crvena zvezda postoji od 2013. godine i do danas imamo osvojenih pet duplih kruna i još dva Kupa. Ove godine smo osvojili srebrnu medalju u Čelendžer kupu, što je ujedno i prva medalja za Srbiju u ženskom vaterpolu. To znači da poprilično pišemo istoriju u našem sportu. Doći do ovih rezultat nije bilo lako. Ja sam u klubu od osnivanja nekada davno kao igrač, a od pre 8 godina vodim ekipu kao trener i stvarno veliki napori su uloženi. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim svima koji su nam pomogli, ali pre svega devojkama na tolikoj posvećenosti, na tolikom radu i trudu koji imaju, jer ženski sport i rad u njemu je čista ljubav. Devojke sport zaista vole i toliko su posvećene da se nadam da će ova sala biti sve češće puna, a da će razlog tome biti uspešni rezultati ženskih klubova u okviru našeg sportskog društva. Ono što nas pčekuje je velika stvar za nas, da prekinemo trogodišnju seriju Vaterpolo kluba Vojvodina i da vratimo u naše vitrine titulu, jer zaista mislim da tamo i pripada. Mislim da je Ženski vaterpolo klub Crvena zvezda motor ženskog vaterpola u Srbiji, s obzirom da je oduvek i u mlađim selekcijama i u seniorskom sastavu dao veliki broj igrača. Sa nama je ovde i devojka koja je bila najbolji strelac Evropskog prvenstva u Manisi prošlog leta Jovana Radonjić i mi prosto radimo ozbiljno na razvoju i na stvaranju igrača koji danas igraju po Evropi i Americi i koji se bave našim sportom profesionalno. Ono što je naš cilj je šampionska titula i da u budućnosti privučemo sve više i više devojaka. Sada imamo jednu lepu bazu, imamo i svoju školicu plivanja i vaterpola, a imamo i mlađi sastav koji se takmiči u Prvoj ligi. Naša želja svakako je da se podigne na viši nivo i mislim da smo do sada uvelikoj meri uspeli.

Podrška sa tribina sportistkinjama mnogo znači i pruža im satisfakciju zbog velikog odricanja.

– Velika je stvar kad vidite na tribinama da dođu ljudi da podrže sve to što radite. Devojke daju sve od sebe u sport i posvećuju svoje vreme. One sve studiraju, školuju se. Sve su u nekim dodatnim obavezama i opet posvećuju toliko vremena da dođu na jutarnji trening, pa potom i na večernji trening. Tu su i stalna putovanja, igramo i Regionalnu ligu, igrali smo i Čelendžer kup i domaću ligu i Kup to je ogroman broj utakmica i svaki vikend van kuće. To je stvarno jedno veliko odricanje i mora da postoji ogromna ljubav u to nema sumnje – istakla je Dragana Ivković.

Zvezdine sportistkinje, predstavnike klubova i medija pozdravio je Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda.

– Osećam se jako dobro kada čujemo sve tri priče koje jedna na drugu liče, ali su toliko ispunjene emocijama, iskrenim naporom i entuzijazmom, puno odricanja koje ulažu ljudi koji vode ove klubove i devojke koje tako dobro igraju. Ovo naše Zvezdino proleće koje počinje danas je lepa priča i zaista smo zahvalni da ste danas ovde da uživo čujete i vidite one koji proizvode događaj, a to su naše sportistkinje. Bio bih veoma radostan ako bi naša današanja konferencija odškrinula vrata da potencijalni prijatelji i ne samo prijatelji, zbog emocija prema Zvezdi, u ženskom sportu imaju divnu platformu za vlastitu promociju i komunikaciju, jer ovo što je napravljeno je urađeno sa entuzijazmom i odricanjem. Zvezda je, iako ne osvoji titule, uradila već mnogo i biti Zvezdaš na ovaj način me ispunjava srećom. Poželeo bih puno sreće našim devojkama - istakao je Zoran Avramović i nastavio:

Ovaj vikend igraju naši odbojkaši koji će možda osvojiti titulu u subotu, naše košarkašice takođe započinju plej-of duelom protiv Partizana, znamo da se igra „večiti derbi“ u fudbalu i to je jedna ogromna činjenica koju zbog blizine zaboravljamo. To što Crvena zvezda radi, pod imenom Crvene zvezde, koliko utakmica svakog vikenda imamo to nema nijedno sportsko društvo u Evropi. Moramo biti svesni i ponosni na to koliko god nam ponekad bilo teško da taj ponos podelimo, kao što smo danas i uradili. Mnogo sreće svim našim ženskim klubovima.

