UZBUDLJIVA TRKAČKA NEDELJA IZA MILOŠA PAVLOVIĆA: Puno izazova i poneki peh...

Iza srpskog automobiliste Miloša Pavlovića je trkačka sedmica prepuna iskušenja! Osim što je vozač ASR trkačkog tima imao zadatak da se u tri dana nađe na dve staze udaljene 1.500 kilometara jedna od druge, to je ujedno povlačilo i mnogo vremena provedenog na aerodromima i u avionima, kako bi bio na vreme na određenim lokacijama prema rasporedu. Uz kašnjenja i odlaganja letova to je već samo po sebi bio veliki izazov, a onda ga je čekalo i ono najvažnije – vožnje na stazi. Svoj deo posla je uradio maksimalno, ali na obe trke trud nije pretočen u veliku količinu bodova zato što se još jednom pokazalo da su auto-trke pre svega tehnički, a potom i ekipni sport.

foto: Fabio Principe

Na trci u Le Manu, Miloš je u okviru Lamborgini Super Trofeo takmičenja prvi put u karijeri vozio na legendarnoj stazi „Le Sart“. Rezultati sa treninga pokazivali su da je spreman za dobar rezultat u trci, ali u kvalifikacijama koje traju samo nekoliko krugova zbog dužine staze (13,6 kilometara) nije uspeo da ostvari očekivanu startnu poziciju zbog pucanja pneumatika pri velikoj brzini. Ovo je bio problem za veliki broj vozača, s obzirom da se dogodilo na desetine sličnih pehova, a Miloš je imao nesreću da mu se pucanje gume desi čak dva puta. Ipak, u trci je ostvario veliki napredak i bio u poziciji da se u Pro-Am kategoriji stigne do podijuma, ali potom njegov timski kolega Alesio Rufini nije uspeo da zadrži isti trkački tempo, pa je osvojeno peto mesto.

foto: Fabio Principe

Ipak, Miloš je zadovoljan nastupom na Le Manu, pre svega zato što je ovaj dolazak na mesto održavanja čuvene 24-časovne trke priprema za ono što srpskog automobilistu očekuje u budućnosti.

"Ovo je bila veoma uzbudljiva nedelja. Voziti dve trke na dve potpuno različite staze u dve zemlje je definitivno izazov. Le Man je jedno posebno iskustvo i sada sam još više motivisan da uspem da se vratim na tu stazu i da vozim trku „24 časa Le Mana“, jer to je jedan od najlepših događaja kad je auto-sport u pitanju", istakao je Pavlović.

foto: Fabio Principe

Pavlović se nije dugo zadržao u Francuskoj, pošto je već popodne imao let za Italiju, a ispostavilo se da je to bila odlična odluka, s obzirom da je ubrzo stigla vest da se druga trka Super Trofeo takmičenja u Le Manu neće voziti. Odluka je donesena zbog mera bezbednosti, usled pomenutog prevelikog broja pucanja pneumatika.

Nastup u italijanskom GT šampionatu, u trkama izdržljivosti je za Miloša prioritet, pa sa velikim očekivanjima stigao na stazu Valelunga, gde je sa timskim kolegama Pekom i Špenglerom očekivao najviši plasman u klasi. Međutim, posle dobrih kvalifikacija, nije čak ni dobio priliku da pokaže brzinu, s obzirom da je u ranoj fazi tročasovne trke timski kolega Pek oštetio automobil, pa je ekipa ubrzo morala da odustane...

"Za trku smo se kvalifikovali kao drugi u klasi, ukupno na 15. mestu. Imali smo dobar automobil, sve je najavljivalo da ćemo se boriti za pobedu ili barem za plasman na podijum, ali nažalost stvari se nisu realizovale. U 25. minutu trke u trenutku dok je moj kolega bio u automobilu, došlo je do kontakta dok je obilazio sporijeg vozača. Jednostavno, nisu se razumeli... To je praktično i značio kraj trke pošto je automobil bio previše oštećen, a dvadesetak minuta kasnije bili smo primorani da se zaustavimo. Prva trka se završila sa velikom bodovnom nulom za nas, ali ima i pozitivnih stvari, kao što je na primer činjenica da smo brzi i da možemo da pobeđujemo ako se okolnosti poklope. Sledeća trka vozi u Muđelu, na jednoj od mojih omiljenih staza u Italiji i jedva čekam da se vratimo u automobil i ispravimo ovaj peh", dodao je on.

foto: Fabio Principe

Miloš Pavlović već isplanirane redovne obaveze kad je Lamborgini program u pitanju, a sledeća takmičenje na programu je 14. jula, kad se vozi druga trka izdržljivosti u okviru italijanskog GT šampionata. Što se tiče takmičenja Lamborgini Super Trofeo, sledeći trkački vikend je na programu od 26. do 28. jula kada se na Nirburgringu u Nemačkoj voze dve trke.

BONUS VIDEO:

00:15 Ivana Španović Dubai