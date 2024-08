NOVI EPSKI SKANDAL U PARIZU! Posle Majdova još jedan džudista BRUTALNO POKRADEN! Publika POLUDELA, nesrećni borac GRCAO U SUZAMA!

Videli smo kako je srpski džudista Nemanja Majdov izbačen sa Olimpijskih igara na samom početku takmičenja kada su ga sudije posle tri "šida" izbacile. Majdov je burno reagovao prvo na tatamiju, posle toga i na društvenim mrežama i imao je mnogo toga da kaže na sudije, organizacuju i kriterijume u Parizu, a ovo nije jedini skandal u kategoriji do 90 kilograma.

Gruzijac Laša Bekauti je uzeo zlato pobedom nad Murao Sanširom iz Japana, jedna bronza je otišla Grku Teodorosu Celidisu koji je izbacio Majdova, a jedna Maksimu-Gaelu Ngajap Hambou, domaćem takmičaru. Upravo u toj borbi desila se još jedna krađa i još jedan skandal!

Na 20 sekundi do kraja meča Brazilac Rafael Masedo je brutalno bacio Francuza na tatami, zatim mu je uhvatio nogama vrat i nogu u polugu, a na pet sekundi do kraja meča sudija je prekinuo ovaj duel. I dodelio pobedu domaćem takmičaru! Sudio je "šido" Brazilcu, a čak su se i iz publike, koja je u trenutku poludela, čuli zvižduci. Rafael Masedo je ostao u potpunom šoku! Pogledajte finiš ove borbe:

🇧🇷 O judoca Rafael Macedo foi desclassificado após luta com atleta francês. O júri justificou ‘causa indeterminada’. O que tá acontecendo, meu povo? #Paris2024 pic.twitter.com/CdYQkLsmhb — Muka do Space 🎙️ (@falamuka) July 31, 2024

Kamere na brazilskoj televiziji su zatim pribložile kadar na 31-godišnjeg Maseda koji se gušio u suzama! Uzeta mu je bronzana medalja koju je naočigled svih zaslužio. On je prvo dobio Noela van Tenda iz Holandije, zatim je izgubio od Tristanija Mosakšlišvilija koji nastupa za Španiju. U repersažu je bio bolji od Hana Jujeopa iz Južne Koreje, a na kraju je Francuzu otišla medalja umesto njemu. Pogledajte njegove suze:

Pior que o Rafael Macedo merecia MUITO essa medalha, maluco foi humilhado em rede nacional pelo narrador na Olimpíada de Tóquio, e chegou tão perto dessa vez cara... Que tristeza bicho. 😔 pic.twitter.com/JnDV3wZboh — Papos (@paposfut) July 31, 2024

Nemanja Majdov je dva puta reagovao na izbacivanje sa Olimpijskih igara odlukom sudija. Prvi put je reagovao prilično oštro i deluje u afektu. Tada je napisao: "Satanistički smećari, seme im se sudijsko zatrovalo. Diskvalifikovati me nakon dve minute i ne pružiti mi šansu da uopšte pokažem bilo šta... Jesu vam to te vrednosti i taj sport i Olimpijske igre, smećari obični? To vam je sve, vratiće vam se svaka suza govna satanistička. "Jedino tako me i možete zaustaviti klošari. Džudo uništen i popi*an sport. 100 odsto sudijska kontrola ishoda meča... prođe oni koji hoće da se sagne i da im se klanja. E pa to od mene nećete dočekati nikada, takva medalja mi i ne treba, smećari nesretni. Četiri godine nas nabijaju, 15 diskvalifikacija, ćutiš jer da te ne oštete na Olimpijadi i dođeš i opet klasika, pošalji ga kući dok se još nije ni zagrejao. "I vi novinari, nisam izgubio, niko me nije porazio, to je malo teže za izvesti, već su me diskvalifikovali na tri kazne koje su izmislili i izbacili. Nije suđeno, ne daju. Jer trenutno u ovom sportu ne osvajaju najbolji, već moraju satanisti da ti dopuste da osvojiš. Pi*am im se na sve. Za dalje ne znam, dok su ova njihova nova pravila, ja nemam i ne želim da trošim vreme i toliku žrtvu podnositi za ovaj sport, jer nema nikakvog smisla."

Posle toga se oglasio u mnogo pomirljivijem tonu. "Čast je predstavljati Srbiju, a posebno je privilegija biti Srbin, pravoslavni hrišćanin. Hvala vam na podršci, toliko poruka mi stiže. Vratićemo im za svaku suzu. Kad tad. Ponosno ćemo stajati pred njima uzdignute glave i nećemo je nikada spustiti. Slava Gospodu na svemu", napisao je Majdov.

