MILOŠ PAVLOVIĆ PO POTOPU NA PODIJUMU U IMOLI! Veliki uspeh Srbina!

Miloš Pavlović je u svoju bogatu riznicu trofeja pridodao još jedan – srpski automobilista popeo se na podijum na trci izdržljivosti u okviru italijanskog GT šampionata koja je prethodnog vikenda održana na legendarnoj stazi u Imoli!

Pavlović je na početku sezone već vozio na stazi „Enco i Dino Ferari“. Tada je po pravoj provali oblaka stigao do trećeg mesta u klasi u okviru Lambrogini Super Trofeo takmičenja, a ovog vikenda vremenski uslovi su bili još gori, ali je naš as uspeo da ponovi rezultat! U timu sa Nemcem Špenglerom i Tajlanđaninom Pekom naš as je u „hurakanu GT3 evo2“ okviru klase prošao ciljem kao treći, dok je posada u generalnom plasmanu zauzela 10. mesto.

1 / 4 Foto: Fabio Principe

Pavlović je, u okviru klase, ostvario najbrži krug na trosačovnoj trci koja je prekinuta otprilike na polovini i posle 38 krugova, usled veoma teških uslova za vožnju zbog obilnih padavina.

Miloš Pavlović izjava: "Uspeli smo najzad da koliko-toliko konkretizujemo naš potencijal. Iskreno, nismo previše zadovoljni zato što smo vodili do poslednjih deset minuta. Trka je prekinuta zbog ogromnih količina padavina i čak i ja, koji se obično tome protivim, ovog puta se slažem da jednostvano nije bilo moguće da se vožnja nastavi. Akvaplaning se dešavao i na minimalnim brzinama od 80-90 kilometara na čas i jednostavno to su bili uslovi za čamac ili kajak, a ne trkački automobil! Bio je ovo jedan uzbudljiv vikend gde je trebalo umeti da se vozi i zadovoljan sam što smo se prvi put ove godine popeli na podijum u GT3 Endurans kategoriji. Sada bi trebalo da bude malo lakše, da pokušamo da u budućnosti uradimo eventualno i još bolji posao od ovog."

U okviru Italijanskog GT šampionata ostala je još jedna trka izdržljvosti, koja se vozi u Monci 27. oktobra, a Miloša u nastavku sezone očekuju obaveze i na drugim frontovima, primarno u Lamborgini Super Trofeo takmičenju, u kom su do kraja sezone na programu još šest trka.

