Prisetio se posebno značajnog momenta iz 2007. godine, kada je prvi put postao svetski prvak, i to ubrzo nakon smrti svog oca. Taj trijumf, kako kaže, za njega predstavlja suštinu čitave karijere.

- Bila je to najemotivnija uspomena. Ispunio sam obećanje koje sam dao ocu. U finalu sam imao veliki peh - nokautirali su me u prvih sedam sekundi meča. Međutim, uspeo sam da se vratim i pobedim rezultatom 2:1. Ta slika definiše mene kao borca - nekog ko se nikada ne predaje - rekao je Pagonis.

- Kad govorimo o nokautima, postoje dve situacije. Nokdaun je trenutak kada još imate šansu da ustanete dok sudija broji do osam i nastavite meč. Kod knock-outa, međutim, gubite svest. To mi se dogodilo dva ili tri puta. Udarac u centar brade je naročito osetljiv - kada vas tu pogode, ne osećate bol, nego jednostavno ‘nestanete’ i kasnije se samo probudite.

- Ako vas protivnik pogodi u slepoočnicu, dolazi do potresa mozga. Mozak ‘pluta’ u lobanji i pri naglom udarcu pomera se i dolazi do kratkotrajnog poremećaja. Iskreno, to jeste bolno, ali u žaru borbe, pod naletom adrenalina, bol se ne oseća kao u normalnim okolnostima.