Tragična priča o našem današnjem antijunaku, Aronu Ernandezu, definitivno će zaseniti sve do sada čuli i pročitali.

Javnost u Americi bila je u potpunom šoku kada je 2013. godine odjeknula vest da je supertalentovani as Nju Inglanda optužen za ubistvo prijatelja . Nakon dve godine suđenja, 135 saslušanih svedoka i ukupno 439 ročišta Hernandez je osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu bez prava na pomilovanje.

Nažalost, nakon njegovog hapšenja na videlo su počele da izlaze i nove teške optužbe, pa mu se sudilo i za još dva ubistva iz 2012. godine. Međutim, iako je sve ukazivalo na to da je slavni as kriv, 2017. godine je zbog nedostatka dokaza ipak oslobođen optužbi za dvostruko ubistvo za koje ga je tužilaštvo teretilo. Nekoliko dana nakon oslobađajuće presude Ernandez se obesio u svojoj zatvorskoj ćeliji .

Aron Ernandez, momak čiji roditelji su bili portorikansko-italijanskog porekla, rođen je 1989. godine u gradiću Bristol u Konektikatu. Njegov otac Denis, nekada talentovani koledž igrač američkog fudbala, radio je kao domar i imao nadimak "Kralj". Denis je bio veoma strog otac i silno želeo da njegovi sinovi Džonatan i Aron jednog dana postanu uspešni sportisti, pa ih je forsirao do iznemoglosti. Bio je alkoholičar i često je fizički zlostavljao sinove i suprugu. Dečaci su se strašno plašili oca, ali su ga istovremeno i poštovali.

Nažalost, teror koji je trpeo od strane oca, nije najgore što se Aronu dogodilo u ranom detinjstvu. Navodno, stariji brat je jednom prilikom video jednog tinejdžera kako primorava tada šestogodišnjeg Arona da ga oralno zadovolji. To nije bio izolovani incident, Ernandez je navodno duže vreme bio žrtva seksualnog zlostavljanja.

Kada je Aron imao 16. godina, njegov otac Denis (49) umro je iznenada usled rutinske operacije kile. To je bio ozbiljan udarac za mladog asa od koga se nikada nije oporavio, uprkos zlostavljanju koje je pretrpeo.

Njegov imidž van terena se konstantno pogoršavao. Ubrzo je pao na doping testu zbog čega je zaradio i prvu suspenziju. I sam je govorio da je u to vreme konstantno konzumirao marihuanu. Priča o njegovom problematičnom ponašanju se proširila, pa je na draftu doživeo veliko razočarenje.

Na draft je izašao već nakon treće godine i zbog svojih igračkih kvaliteta bio je viđen u prvoj rundi, među 32 najbolja mlada igrača. Ipak, menadžeri profesionalnih timova su znali da je problematičan i da ima problema sa drogom, pa nisu želeli da rizikuju. Izabran je tek u četvrtoj rundi drafta kao 113. pik. Jedina dobra stvar bila je činjenica da je završio u slavnim Nju Igland Pejtriotsima, kod čuvenog trenera Bila Beličika. Tim iz Bostona je iskoristio činjenicu što Arona niko nije želeo, pa mu je dao izuzetno nizak ugovor, ali uz odlične podsticaje ako njegov učinak bude dobar. To je motivisalo Ernandeza koji je trenirao jače nego ikada da bi se dokazao na velikoj sceni. U predsezoni je, na iznenađenje mnogih, izborio mesto u startnom timu. Njegov učinak tokom prve godine bio je veoma dobar, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je bio ruki. U drugoj sezoni, bio je još bolji, izabran je za "Pro Bowl" (NFL Ol-star utakmica) i bio je starter na Superbolu te sezone. U finalu je čak uspeo da zabeleži i tačdaun. Njegov ti je tesno izgubio od Njujork Džajantsa, ali je bilo jasno da je dobio novu zvezdu pred kojom je blistava karijera.

Ernandezov prijatelj, osuđivani kriminalac i diler Aleksander Bredli, bio je svedok dvostrukog ubistva koje je počinio slavni sportista. On je otkrio da Aron nije odreagovao u momentu, već je sačekao da prođe više od sat vremena, isplanirao ubistvo i na kraju izvršio. Bredli je otkrio da je Ernandez i njemu pucao u glavu, jer se plašio da će ispričati nekome šta se dogodilo ili pokušti da ga ucenjuje. Bredli je preživeo, ali je ostao bez oka.

Tužilaštvo je utvrdilo da je okidač bila svađa prijatelja koja se dogodila u bostonskom noćnom klubu 14. juna. Međutim, razlog svađe nije bio jasan. Neki su tvrdili da je Arona iznerviralo to što je Lojd te večeri razgovarao sa ljudima koji su znali nešto o pucnjavi iz 2012. godine, dok su drugi tvrdili da je Lojd saznao da je Eron gej i nije hteo da drži jezik za zubima.

"Aron i ja smo razgovarali o njegovoj seksualnosti. Ovaj čovek je bio gej. Priznao je ogroman bol koji mu je to nanelo. Došao je iz sredine koja je bila toliko negativna prema gej ljudima, pa je sam sebe mrzeo zbog toga".

Razmatrano je nekoliko razloga zbog kojih je slavni as odlučio sa se ubije. Jedna od teorija bila je da je verovao da će, ako umre, njegova porodica dobiti novac i da će tako obezbediti budućnost verenici i ćerki. Naime, u Masačusetsu je tada na snazi zakon po kome se osobe koje umru tokom suđenja ili žalbe ne mogu proglasiti krivim i automatski Aron bi nakon smrti pred očima zakona bio nevin, pa bi Nju Ingland morao njegovoj porodici da isplati ugovor koji je imao. Tužilaštvo je po oproštajnom pismu koje je ostavio verenici zaključilo da je to bio možda i glavni motiv samoubistva.

U januaru 2020. godine Netfliks je objavio dokumentarnu seriju pod nazivom "Killer inside: The mind of Aaron Hernandez" koja detaljno prikazuje mučan put od od velikog sportskog talenta do osuđenog ubice.