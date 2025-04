Nedovoljno iskusni Rufini za prvu trku se kvalifikovao kao 25. i uspeo da napreduje tri mesta, što bi bilo dovoljno za Milošev napad na pobedu po preuzimanju automobila. Ali, samo pola kruga pre zamene vozača, Italijan se okreće na stazi i Pavloviću predaje automobil u gotovo bezizlaznoj situaciji – naš as je izašao na stazu na 29. poziciji i tik ispred trenutnog lidera, sa praktično krugom zaostatka. To nije sprečilo Miloša da pruži još jednu briljantnu vožnju, a sjajan rezultat nagovestio je time što po završetku obaveznih pit-stopova, posle samo nekoliko krugova, nadoknadio 11 pozicija! U sjajnom pohodu ka vrhu pomogla su mu i dva perioda sa „sigurnosnim vozilom“ zbog čega je lakše sustigao rivale, a ciljem je prošao kao drugi u klasi i četvrti u ukupnom poretku, sa samo 1,6 sekundi zaostatka za pobednikom. Za 29 minuta u svom „hurakanu“, napredovao je 25 pozicija, a nedostajao je samo još jedan krug u 50-minutnoj trci da Pavlović stigne do još jedne senzacionalne pobede.