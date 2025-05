Radi bezbednosti, u nedelju će od 9:00 do 16:00 časova biti privremeno obustavljen saobraćaj na deonicama Jezerska ulica (od Marine Silver Lake do raskrsnice ka Ostrovu od 9:30 do 16:00), Jezerska ulica (od raskrsnice ka Ostrovu do 500m pre Zatonjskež brane od 9:30 do 12:40) i pešačko-biciklistička staza (od Jezerske ulice do Gradištanske od 9:30 do 16:00).