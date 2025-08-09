Slušaj vest

Smeč sa Majom Ognjenović, plivanje sa Nikolom Rađenom, finta uz Ratka Nikolića, koš uz aplauze Željka Rebrače. Fondacija Mozzart je i ove godine podržala kampove proslavljenih sportista i omogućila da više od 100 mališana trenira potpuno besplatno. Prvo su deca iz Ljiga i okoline dobila priliku da uče da plivaju sa trofejnim vaterpolistom, a potom je podrška stigla i za odbojkaški kamp Play Volley i rukometni „Ratko Nikolić“ u Vrnjačkoj Banji. Podeljeno je i pet kotizacija za Akademiju Rebrača na Zlatiboru.

Foto: Promo

Jubilarni deseti kamp Play Volley okupio je 250 dece u Vrnjačkoj Banji, a i ove godine je Fondacija Mozzart omogućila dolazak mladih nada sa Kosova i Metohije u ovu odbojkašku oazu.

Njih petnaestoro treniralo je potpuno besplatno, kao i još pet mališana koji su kotizacije dobili preko društvenih mreža Fondacije Mozzart.

Čitavu deceniju Rosić i Atanasijević organizuju ovaj internacionalni kamp sa velikim uspehom, a svake godine je sve bogatiji. Kamp za dizače bio je posebna atrakcija za devojčice koje su dobile priliku da treniraju sa legendarnom Majom, dugogodišnjim kapitenom reprezentacije Srbije.

Foto: Promo

„Ja sam imala veću tremu od njih“, kroz osmeh je poručila Ognjenovićeva. „Kod nas ne postoje posebni kampovi za dizače, pa mi je velika čast i zadovoljstvo što sam deo ove priče. Bilo je veliko interesovanje, oko 40-oro dece, po 20 u svakoj smeni. Imali smo izuzetan individualni pristup, potrudili smo se da se posvetimo svakoj devojčici. Važno je da sva ova deca na kampu uživaju, da rade ono što vole i što ih ispunjava. Odbojka je njihov izabrani sport, a mi smo tu da budemo vetar u leđa i da ih podržavamo“.

Foto: Promo

Čak 85 mališana treniralo je sa Rađenom u okviru projekta koji je realizovan uz podršku Fondacije Mozzart i Opštine Ljig. Osvajač medalja na najvećim takmičenjima preneo je klincima ljubav prema plivanju i vaterpolu, uz brojne igrice i divno druženje na prepunom bazenu u Ljigu.

Foto: Promo

„Zahvalio bih se Fondaciji Mozzart koja je prepoznala značaj ovog projekta, logistici koju je sprovela Opština Ljig. Uspeli smo da okupimo 85 mališana ovde na bazenu, najvažnije je da su svi prihvatili vodu, da su uživali i proveli jako lepo vreme ovde, a ujedno se oslobodili straha od vode. Svako dete zaslužuje da nauči da pliva, to treba tokom odrastanja da bude jedna bitna stvar, kao što je vožnja bicikla, strani jezik“, naglasio je Rađen.

Foto: Uros Popovic/Uros Popovic