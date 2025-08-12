Slušaj vest

Italijan se takmičio u orijentacionom trčanju (orijentiring).

- Uprkos stručnoj medicinskoj pomoći koja mu je odmah pružena u jednoj od najboljih medicinskih ustanova u Kini, preminuo je - navodi se u saopštenju organizatora i Međunarodne federacije orijentacije (IOF).

Debertolis (29) je ostao bez svesti tokom trke u petak, a takmičenje je održano 50 kilometara od centra Čengdua, pri temperaturi od 30 stepeni, uz veliku vlažnost.

On je učestvovao u finalu na srednjoj distanci, a pobedu u trci odneo je Švajcarac Rikardo Rankan u vremenu od 45 minuta i 22 sekunde.

Matija Debertolis Foto: Instagram/mattia_debertolis

Debertolis je zauzimao 137. mesto na svetskoj rang-listi u orijentaciji, a nastupao je na više svetskih prvenstava.

Ovo je 12. izdanje Svetskih igara, sportskog događaja koji se održava svake četiri godine i uključuje discipline koje nisu u programu Olimpijskih igrara.