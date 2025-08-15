Slušaj vest

Jedna od tih opština je Ivanjica, koju su posetili predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković. Prvi sastanak održan je sa Sportskim savezom Ivanjice, a predsednik Dragomir Lazović, zamenik predsednika Miroslav Ristić, sekretar Miladin Božović i članovi Upravnog odbora: Marina Nenadić, Vidan Bojović, Boban Punišić i Srđan Stojanović, približili su situaciju u sportu ove opštine.

Foto: SSS

Predsednik Sportskog saveza Ivanjice istakao je koliko su ljudi iz Ivanjice spremni da ulažu u sport, da ga unapređuju i još više ulažu, a jedan od segmenata je i razvoj sportskog turizma na kome se intenzivno radi. Sportski savez Ivanjice priključio se akcijama Sportskog saveza Srbije, ove godine učestvuju u Seoskim igrama Sportskog saveza Srbije i Ligi malih šampiona.

Foto: SSS

Opštinski budžet raspodeljen je na 32 kluba, a u Ivanjici ima oko 2000 registrovanih sportista, dok je veliki broj manifestacija koje okupljaju i rekreativce. Rukovodstvo Sportskog saveza Srbije je zatim posetilo i predsednika opštine Aleksandra Mitrovića, a sastanku je prisustvovao Nikola Ivanović, član opštinske komisije za sport.

Foto: SSS

Predsednik opštine izrazio je zahvalnost Sportskom savezu Srbije na energiji koju ulaže kako bi uvek bio tu za sve teritorijalne sportske saveze u bilo kom kraju Srbije. Mitrović je Štefaneku i Marinkoviću pokazao projekat za izgradnju sportske infrastrukture, a reči je bilo i o rešenju za treninge sportova koji zahtevaju zatvoren prostor.

Foto: SSS

- Drago mi je što u Ivanjici ima mnogo razumevanja za sport. Znam da ulaganja u sport nikad nije dosta, nadam se da će lokalna samouprava nastaviti da podržava sport u Ivanjici, a da će ostvariti i infrastrukturne projekte koji bi obezbedili bolje uslove klubovima ali i doprineli razvoju sportskog turizma. Želim da se zahvalim Sportskom savezu Ivanjice što su se priključili projektima Sportskog saveza Srbije i nadam se da će zajedničkih aktivnosti biti još više. Sportski savez Srbije će sigurno ponovo posetiti Ivanjicu i pokušati da pomogne sportskim rekvizitima sport na lokalu - istakao je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

Foto: SSS

- Verujem da se svaki rad i trud isplati, a za to je primer Sportski savez Ivanjice. Zajednički ćemo u narednom periodu organizovati još više besplatnih aktivnosti za rekreaciju u Ivanjici. Zato je ova godina tek početak zajedničke promocije sporta i zdravih vrednosti u ovoj opštini - rekao je generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković.

Kurir.rs