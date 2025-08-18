Slušaj vest

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je turnir u kineskom Šenženu, pošto je danas u poslednjem, trećem kolu pobedila selekciju Holandije rezultatom 3:0, po setovima 25:21, 25:20, 25:21.

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 22 poena, dok je Tijana Bošković zabeležila 16. U reprezentaciji Holandije najbolja je bila Nika Dalderop sa 13 poena.

Odbojkašice Srbije su zabeležile tri pobede u Šenženu i osvojile prvo mesto na turniru sa devet bodova. Srbija je u prvom kolu savladala Bugarsku sa 3:1, a potom je istim rezultatom pobedila Kanadu.

Turnir u Šenženu bio je poslednja provera odbojkašicama Srbije za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 22. avgusta do 7. septembra u Tajlandu.

Odbojkašice Srbije će u Tajland otputovati u sredu, 20. avgusta. Srbija će na SP igrati u grupi H sa selekcijama Japana, Ukrajine i Kameruna.

