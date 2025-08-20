Srpska atletičarka učestvovala na mitingu Dijamantske lige
ANGELINA SOLIDNA U ŠVAJCARSKOJ: Topić zauzela šesto mesto u skoku uvis na mitingu Dijamantske lige u Lozani
Srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je šesto mesto u skoku uvis na mitingu Dijamantske lige u Lozani.Topić je iz drugog pokušaja preskočila 1,86 metara, a šestu poziciju je podelila sa Ukrajinkom Julijom Levčenko i nemačkom predstavnicom Imke Onen.
Pobedu su podelile čak tri takmičarke - Nemica Kristina Honzel, Australijanka Nikola Olislagers i Poljakinja Marija Žodzik, sa preskočenim 1,91 metrom.
Takmičenje u Lozani obeležila je jaka kiša, zbog čega je na visini od 1,91 metar odustala aktuelna olimpijska šampionka Ukrajinka Jaroslava Mahučih.
