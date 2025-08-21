Slušaj vest

Legendarni srpski rukometaš Nenad Peruničić u svojoj ispovesti za Kurir o svojoj karijeri i privatnom životu rekao je da odnose Srbije i Crne Gore veže za sport pa objasnio i zašto su ga zvali velikosrpskim nacionalistom.

- Odnosi Srbije i Crne Gore. To je opipljiva stvar. Opet, vežem ga za sport... Neki pojedinci iz Crne Gore nisu krili ogromnu mržnju prema Srbiji. Užasna stvar je toliki animozitet iz Crne Gore prema Srbiji. Ne ulazim u politiku. Imam dosta prijatelja koji podržavaju Mila Đukanovića, ali to ne ulazi u moj i njihov odnos, oni su moji, braća, prijatelji i vazda će tako ostati. Ne ubeđujem ih, ali im ne dozvoljavam da oni mene ubeđuju u neke stvari. Posebno ne u istoriju i tradiciju.

Ali, onda dolazite u situaciju, da oni koji su u Srbiji pravili ime, u Srbiji dobro zarađivali patološki mrze Srbiju, zato što ih je neko ubedio da to nije baš tako kako piše u istoriji. I mene su razapinjali posle poraza od Crne Gore na EP, neki su tvrdili da sam manji Srbin. (uzdah) Kvarno je to bilo. Nazvali su me velikosrpskim nacionalistom zato što podržavam litije. Razumete li vi to? Ako sam ja velikosrpski nacionalista zato što sam stao uz svoj narod, uz svoju zemlju i uz svoju crkvu, onda jesam! Šovinista nikada nisam bio. I ti brkaju ta dva pojma. Volim svoje i ne dam na svoje - pričao je Peruničić u velikoj ispovesti za Kurir.

Peruničić je ispričao i da mnogo Crnogoraca dolazi u Srbiju gde imaju poslove.

- U Crnoj Gori ima mnogo onih koji su bili veliki srpski nacionalisti, pa su posle deset godina sve to promenili i zaboravili. Ako ne voliš Srbiju, mrziš Srbiju, onda ne dolaziš u nju. Čemu licemerstvo? Mnogo srbomrzitelja dolazi u Beograd, ima firme ovde, restorane, zarađuju ozbiljan novac ovde, lepo im je ovde, super… A, kad pređu granice, onda sve najgore o Srbima i Srbiji. Tu podlost i licemerstvo ne volim. Volim ljude sa stavom.

Ako mrziš Srbiju, mrzi je, tvoj izbor, ali nemoj da dolaziš ovde i prodaješ neku dvoličnost. Veliki Amfilohije uspeo je da probudi svest Srbima u Crnoj Gori, slava mu i milost. Negde smo se bili uljuljkali u svemu onome što su nam Zapad i Amerika ponudili, a mi to prihvatili, sve ono čega smo se do pre decenije stideli - ispričao je legendarni rukometaš u životnoj priči za Kurir.

