Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Kanu od selekcije Francuske 0:3 (15:25, 13:25, 20:25), u prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Utakmica je odigrana bez prisustva publike, a selektori dve ekipe su se dogovorili da se odigra još jedan set, u kom je Francuska pobedila 27:25.

Najefikasniji kod reprezentacije Srbije bili su Veljko Mašulović sa 12 poena i Nikola Brborić sa osam poena.

Kod selekcije Francuske najefikasniji su bili Teo For sa 10 poena i Žan Patri sa devet poena.

Reprezentacija Srbije je u sredu već odigrala jedan meč protiv selekcije Francuske, u kom je izgubila 1:3.

Srpski odbojkaši će se u petak vratiti u Beograd, u kom će trenirati do prijateljskog turnira u Krakovu, koji će biti održan od 29. do 31. avgusta.

Svetsko prvenstvo biće održano od 12. do 28. septembra na Filipinima, a reprezentacija Srbije će igrati u Grupi H u Manili sa selekcijama Brazila, Češke i Kine.