Drugi deo ovogodišnje trkačke sezone u kalendaru Beogradskog maratona otvara se trkom 10K Belgrade koja je na programu 6. septembra. Start i cilj trke biće u Bulevaru Nikole Tesle, kod Parka prijateljstva na Ušću, a organizatori najavljuju da će ova trkačka manifestacija po mnogo čemu nadmašiti sve prethodne.

„Ponovo će biti oboren rekord po broju učesnika, što nas posebno raduje“, počeo je priču direktor Beogradskog maratona Darko Habuš i potom dodao:

„Prošle godine imali smo 4.000 učesnika, a ove godine, 15 dana pre trke imamo već 4.500 prijavljenih trkača. Zanimljivo je istaći da će ovo biti 14. događaj u nizu u organizaciji Beogradskog maratona u kome će biti oboren rekord po broiju učesnika. Taj pozitivan trend započet u maju 2022. godine se nastavlja. Veoma smo ponosni na tu činjenicu, to je odraz međsobnog poverenja koji smo uspostavili sa našim trkačima, pokazatelj da trkačka zajednica u Srbiji rapidno raste, a za nas u organizaciji to je još jedna obaveza više da u svakoj narednoj trci ugođaj na stazi svim učesnicima bude još bolji“.

Veliki iskorak ove godine napravljen je i u takmičarskom smislu, pa bi veoma lako mogao biti oboren i rekord staze koji u muškoj konkurenciji iznosi 28:26, a kod žena 32:12.

„Uspeli smo da dovedemo preko 20 elitnih trkača iz Kenije i Ugande. Mnogi od njih imaju rezultate daleko ispod 28 minuta, tako da očekujemo i napad na rekord. Dolazak tako kvalitetnih atletičara, dokaz je i ugleda koji je Beogradski maraton izgradio u svetu. To je još jedan podatak koji služi na čast našoj zemlji i gradu Beogradu“.

Beogradska brza desetka i ove godine organizuje se u saradnji sa Srpskim atletskim savezom, pa će ovo ujedno biuti i državno prvenstvo na 10 kilometara:

„Među trkačima će biti i naš najbolji atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić. Prema njegovim rečima, nalazi se u životnoj formi i najavio je napad na državni rekord na ovoj deonici. Očekuje nas zaista vrhunski trkački događaj, a mi ćemo se maksimalno potruditi da ispunimo najviše standarde koji se tiču organizacije“.

Start trke zakazan je za 18 časova, obezbeđene su tri okrepne stanice, a prijave za učešće biće omogućene i na dan trke. Zanimljivo je istaći da učešće mogu da uzmu stariji od 12 godina, a za sve učesnike obezbeđeni su pokloni sponzora i partnera Beogradskog maratona.