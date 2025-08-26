Slušaj vest

Poenta sporta je spajanje ljudi iz svih delova sveta, zajedništvo i promocija pravih vrednosti.

GO Čukarica već neko vreme radi na tome, a većnik za sport ove beogradske opštine, Đorđe Bulić, imao je zanimljivu turu poseta po zemljama Balkana, a sve u cilju bolje regionalne sportske diplomatije.

Bulić je posetio Kumanovo, a zatim i Trebinje i najavio je 14. Sajma sporta, a za naš portal izneo je utiske o ovim susretima.

Nedavno ste boravili u Kumanovu i prisustvovali važnoj košarkaškoj utakmici. Koji je bio povod i značaj te posete?

- U Kumanovo sam stigao na lični poziv kolege i prijatelja Aleksandra Krstevskog, rukovodioca sektora za sport, kulturu i socijalnu zaštitu. Gledao sam meč Severne Makedonije i Rumunije u okviru evropskih pretkvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Ova utakmica nije bila samo sportski događaj – bila je prilika za podršku ljudima sa kojima delimo vrednosti, kulturu i viziju sporta kao mosta između generacija i gradova.

Posle toga usledila je poseta Trebinju i učešće na važnom događaju. Kakvi su vaši utisci?

- Kao član veća GO Čukarice sa svojom koleginicom Brankom Fleger Spaić bio sam deo svečane sednice Skupštine Grada Trebinja povodom gradske slave – Preobraženja Gospodnjeg. Na poziv gradonačelnika Mirka Ćurića i Srpske pravoslavne crkve, imao sam čast da prisustvujem ovom značajnom skupu uz prisustvo zvanica iz regiona i ambasadora Ruske Federacije.

Za mene je to bio trenutak odgovornosti i poštovanja prema istoriji i narodu kome pripadamo. U vremenu kada se mnoge stvari dovode u pitanje, ovakvi trenuci nas vraćaju pravim vrednostima.

Posebnu pažnju izazvala je i vaša poseta FK Leotar?

- Tako je. Obišao sam stadion „Police“ i proveo vreme u razgovoru sa Davorom Berberom, iskusnim stručnjakom i mojim dugogodišnjim prijateljem. Njegovo imenovanje za trenera FK Leotar vidim kao pametan potez – čovek sa iskustvom preuzima ekipu uz snažnu podršku mlade, motivisane uprave.

Foto: Privatna Arhiva

Ove godine, FK Leotar obeležava velikih 100 godina postojanja, što ovaj trenutak čini još značajnijim. Klub sada ulazi u novu fazu, jer će se utakmice prvi put igrati i pod reflektorima, što je veliki infrastrukturni iskorak.

Vidi se da grad Trebinje ozbiljno ulaže u svoj klub, prepoznajući važnost tradicije i sporta za lokalnu zajednicu.

Tom prilikom razgovarali ste i sa gradskim rukovodstvom Trebinja?

- Da, bio sam u društvu Nenada Kandića, načelnika Odeljenja za omladinu i sport Grada Trebinja – čoveka koji razume koliko je sport važan za izgradnju lokalne sredine i za vaspitanje mladih.

Otvoreno smo razgovarali o mogućoj saradnji između gradske opštine Čukarica i grada Trebinja kroz sport, ali i o institucionalnoj razmeni iskustava i kontakata između naših gradova u oblasti sporta.

Takvi razgovori su korisni jer se iz njih mogu roditi konkretni projekti – od zajedničkih turnira, do razmene omladinskih selekcija i stručnjaka.

Upoznali ste i predsednika Sportskog saveza Leotar?

- Jesam, i to mi je bilo veliko zadovoljstvo. Gospodin Boban Brnjoš, predsednik Sportskog saveza Leotar, bivši sportista, veoma prijatan, drag čovek i – što je najvažnije – čovek iz struke, neko ko odlično razume sport iznutra.

1/5 Vidi galeriju Đorđe Bulić u poseti Trebinju Foto: Privatna Arhiva

Imali smo vremena da uz kafu popričamo o organizaciji i radu njihovog saveza, koji trenutno okuplja 16 do 17 sportskih klubova.

Svi funkcionišu kao jedna zajednica – porodično. Videćemo kako Sportski savez Čukarice može da uspostavi saradnju sa njima, ali sigurno je da ćemo na tome raditi u narednom periodu.

Predstoji i 14. Sajam sporta u organizaciji Sportskog saveza Srbije, na vašoj opštini – tačnije na Adi Ciganliji. Kako ga vidite?

- Sajam sporta je ključni godišnji događaj koji okuplja ono najbolje iz sveta srpskog sporta – od klubova, saveza, škola, do mladih talenata i lokalnih samouprava. Iskoristiću ovu priliku da pohvalim Sportski savez Srbije na doslednom i sistematskom radu, kao i Ministarstvo sporta koje im pruža jasnu institucionalnu podršku. Bez strateške podrške sa državnog nivoa, lokalne sredine ne bi mogle da razvijaju sport ovim tempom.

Hoće li se GO Čukarica aktivno uključiti?

- Naravno. GO Čukarica će ove godine imati i svoje mesto na Sajmu sporta. Bićemo prisutni sa vlastitim štandom, gde ćemo predstaviti Sportski savez Čukarice, njegove aktivnosti i neke od najvažnijih lokalnih sportskih projekata.

Na štandu će se predstaviti i neki od naših članova – klubovi i sportisti, koji svakodnevno svojim radom i rezultatima daju identitet našoj opštini.

To je za nas velika čast i značajan iskorak za ceo savez – jer pokazujemo da i lokalna sredina može da bude primer organizovanosti i ulaganja u sport.

Kao i prethodnih godina, GO Čukarica će aktivno podržati sve što promoviše sport, decu i zdrave vrednosti.

Uputićemo zvanične pozive svim našim bratskim opštinama i gradovima, ispred Gradske opštine Čukarica, uz podršku Sportskog saveza Srbije, da pošalju svoju decu i sportske ekipe da budu deo ovog događaja.

Verujemo da je važno da se upravo kroz ovakve manifestacije otvaraju nova prijateljstva, učvršćuju veze među sredinama i podstiče saradnja kroz ono što svi razumemo – sport.

U vremenu punom izazova, ovakvi susreti pomažu mladima da izgrade odnose koji nadilaze granice i traju ceo život.

Imate li neku poruku za kraj?

- Sport je temelj zdravog društva. Ne samo zbog fizičke aktivnosti, već zbog vrednosti koje nosi: disciplina, fer-plej, trud, timski duh.

Naša misija, kao lokalne samouprave, je da učinimo sport dostupnim i ravnopravnim za svako dete. Na Čukarici to radimo svakodnevno – na terenu, u sali, u školi i u zajednici. I tako će ostati.

