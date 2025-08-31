Slušaj vest

Vozač Meklarena Oskar Pjastri pobednik je današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Holandije, dok je njegov timski kolega Lando Noris posle tehničkih problema odustao u završnici.

Pjastri je na stazi Zandvort zabeležio devetu pobedu u karijeri, a sedmu u aktuelnoj sezoni, čime je uvećao prednost u generalnom plasmanu, devet trka pre kraja.

Australijanac je na najbolji način iskoristio problem svog timskog kolege i sada na prvom mestu generalnog plasmana ima 34 boda prednosti u odnosu na Norisa.

Drugo mesto u trci za Veliku nagradu Holandije zauzeo je domaći vozač Maks Verstapen iz Red Bula, dok je do svog prvog podijuma u Formuli 1 došao vozač Rejsing bulsa Isak Hadžar, koji je trku završio na trećem mestu.

Četvrto mesto pripalo je vozaču Mercedesa Džordžu Raselu, peti je kroz cilj prošao vozač Vilijamsa Aleksander Albon, a šesto mesto zauzeo je vozač Hasa Oliver Berman.

Bodove su osvojili još vozači Aston Martina Lens Strol i Fernando Alonso, Juki Cunoda iz Red Bula i Esteban Okon iz Hasa.

U generalnom plasmanu Pjastri ima 309 bodova, Noris je drugi sa 275 bodova, dok je Verstapen treći sa 205 bodova.

Šampionat se nastavlja naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Italije u Monci.