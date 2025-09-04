Slušaj vest

Sedmostruki svetski šampion rekao je da će izvući pouke i da je veoma motivisan da nadoknadi te pozicije u trci u nedelju u Monci, preneo je Skaj.

Luis Hamilton je kažnjen nakon što su stjuardi procenili da prošle nedelje u Zandvortu nije dovoljno usporio kada su bile istaknute žute zastave upozorenja. Incident se dogodio 40 minuta pre trke i nije istražen sve do kraja trke, kada su stjuardi razgovarali sa britanskim vozačem.

Osim kazne od pet mesta Hamilton je dobio i dva kaznena poena u licenci.

Upitan o tome da li je frustriran vremenom izricanja kazne, Hamilton je novinarima u Monci odgovorio: "Naravno".

"Doputovao sam kući i video da su me kaznili i bio sam zaista, zaista šokiran, da budem iskren. Ali tako je kako je. Očigledno stvari nisu crne i bele. Dobiti kaznu i kaznene poene je prilično oštro, ali izvući ću pouke, nema smisla kukati zbog toga i idem dalje", rekao je on.

"Ovaj vikend će biti izazovan. Kvalifikacije su već tesne i teško je ući u treći deo. Ući među pet najboljih je vrlo, vrlo teško i uz sve to kazna od pet mesta nije sjajna kada prvi put idete na trku u Moncu kao vozač Ferarija. Ali to mi daje više motiva da se borim i nadoknadim ta mesta, bez obzira na sve", dodao je najuspešniji vozač Formule 1.

Hamilton je ove godine iz Mercedesa prešao u Ferari i posle 15 trka nije se popeo na pobedničko postolje. On je rekao da je prva godina u Maranelu "emotivna vrteška" i da se pokazala "nestabilnijom u smislu osećanja" nego što je zamišljao.

Naveo je da je optimističan da sada "ulaze u svetliji deo tunela" i da ga je dodatno ohrabrilo jedinstveno iskustvo, prisustvo događaju u organizaciji Ferarija u Milanu u sredu uveče zajedno sa timskim kolegom Šarlom Leklerom pred nekoliko hiljada navijača.

"Nedavno sam pročitao nešto gde je pisalo da nema smisla brinuti se o sutrašnjici jer to baca senku na sadašnjost. Zaista se trudim da ne brinem o sutrašnjici, zaista se trudim da budem u sadašnjosti i da uživam u svakom trenutku, pošto je polovina sezone brzo prošla. Ovo je moja prva polusezona sa ovim timom i pred nama je dugo vremena, ali ne želim da propustim nijedan poseban trenutak", rekao je.

"Jedan od njih je bio juče, moj prvi dolazak u Moncu u crvenoj boji Ferarija. Kada izađem iz garaže u petak, to će biti posebno, podseća me na vreme kada sam kao dete gledao Mihaela (Šumahera) da ovde pobeđuje. Sada imam tu priliku, to iskustvo da tifozi budu na mojoj strani. Želim da dam apsolutno sve ovog vikenda da ostvarim najbolji rezultat za njih, pošto nikada nisam video ovoliku strast i podršku koju su dali meni i ekipi", naveo je Hamilton.

Trka za Veliku nagradu Italije na programu je u nedelju od 15 časova u Monci.

(Beta)