Vozač Meklarena Lando Noris bio je najbrži na  drugom treningu uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Italije u Monci.

Noris je ostvario rezultat od 1:19,878 minuta.

Drugi je bio vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,083 sekunde zaostatka, a treći Karlos Sainc iz Vilijamsa sa 0,096 sekundi zaostatka.

Vodeći u generalnom plasmanu vozač Meklarena Oskar Pjastri zauzeo je četvrto mesto sa 0,181 sekundom zaostatka, dok je Luis Hamilton iz Ferarija, koji je bio najbrži na prvom treningu, zauzeo peto mesto sa 0,192 sekunde zaostatka.

Aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula bio je šesti sa 0,199 sekundi zaostatka.

Vozači Mercedesa Džordž Rasel i Kimi Antoneli zauzeli su 10. odnosno 19. mesto.

Treći trening na programu je u subotu od 12.30, a kvalifikacije počinju od 16 časova.

Trka za Veliku nagradu Italije vozi se u nedelju od 15 časova.

