"Bio je ovo izuzetno težak meč, fizički vrlo zahtevan pošto je trajao pet rundi po tri minuta. Italijanka Vajani je dosta nezgodan borac, od starta je nametnula jak tempo i imala sam malo problema da se naviknem na njen stil, ali treća runda je bila presudna. ;Mnogo sam srećna što sam osvojila ovu titulu, jedinu koja mi je nedostajala, tako da sam sam sad objedinila sve trofeje koji se mogu osvojiti", navela je Krstić, preneo je danas Kik boks savez Srbije.