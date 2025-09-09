Slušaj vest

Čuvena srpska sportistkinja Milica Đuričić (nekada Mandić) i njen izabranik Marko Đuričić dobili su prinovu.

Milica je na svet donela devojčicu Irinu, a vesti je na svom Instagram profilu potvrdio upravo njen suprug.

- Jutros je na svet stigla jedna mala devojčica Irina - napisao je on.

Ljubavna priča Marka i Milice je inspirativna, a ona je jednom prilikom otkrila detalje tokom jednog gostovanja u emisiji „Balkanskom ulicom“.

- Marko je došao u tekvondo klub zbog mene. On trenira taj sport od 2008, kada nisam ni znala šta je tekvondo. Uvek priča kako je došao i video mene i to mu je bio šok, jer sam ja baš tada osvojila medalju u Londonu. Tu nas je moj trener Gale upoznao - prisetila se Milica.

- Za mene je on bio dečko koji je fin i kulturan i lep, ali nisam razmišljala o njemu kao o nekome u koga bih mogla da se zaljubim. To je prosto bio period kad mi je sve bilo novo, nisam znala šta hoću, jer sam odjednom od anonimusa postala popularna. Tako da nisam obraćala pažnju na taj segment svog života. Ali on je bio uporan, stalno me je zvao da izađemo i ubrzo sam videla da je on pravi dečko za mene po svemu - rekla je Milica.

